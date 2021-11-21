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Giriş Tarihi: 21.11.2021

Destan 8’inci yüzyılı ekranlara taşıyacak

Destan 8’inci yüzyılı ekranlara taşıyacak

atv ekranlarında bu salı akşamı Orta Asya’yı ekranlara taşıyacak Destan dizisi start alıyor. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar’ın yer aldığı dizi için oyuncular aylarca tarih dersi aldı

Birbirinden iddialı yapımlarla kendisinden söz ettiren atv'de, bu salı akşamı yepyeni ve oldukça iddialı 'Destan' dizisi start alıyor. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizinin başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor. Hazırlık süreci bir yıl süren dizi 8'inci yüzyıl Orta Asya yaşamını ekrana taşıyacak.

Bu amaçla Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Doç. Dr. Mehmet Fatih Doğrucan ve Prof. Dr. Erkan Göksu diziye danışmanlık verdi. Ayrıca hikayenin geçtiği dönem ve dönemin yaşamıyla ilgili oyunculara üç ay boyunca teorik dersler verildi. Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 20 bin metrekare alanda, döneme ait Asya Türk mimarisine uygun şekilde Gök Hanlığı Sarayı ve bahçeleri inşa edildi. Platoda 5 bin 800 metrekarelik açık alanda sekizinci asır bölgenin Türk mimarisi esas alınarak şehir sokakları ve çarşısı yapıldı. Döneme ait 50 çadırlık iki oba 15 bin metrekare üzerine kuruldu.

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Destan 8’inci yüzyılı ekranlara taşıyacak
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