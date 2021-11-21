Hollywood’un yıldızları Malatya’da! Aksiyon sahneleri için dövüş eğitimi aldılar

"BU EĞİTİM GELECEK NESİL İÇİN ÇOK FAYDALI BİR SPOR"

Amerika'da hem oyunculuk hem de yapımcılık yapan Leo Zaza, 11 yıldır film sektöründe yer aldığını belirterek, "Yurt dışındayken uzak doğu sanatlarını öğrenirken Türkiye'de Mustafa Günaydın'ın bu eğitimi verdiğini duydum. Bu eğitim gelecek nesil için çok faydalı bir spor. Mustafa hoca çok değerli, gelecek nesillere büyük bir miras bırakacak" diye konuştu.