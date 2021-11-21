Son dakika | Usta oyuncu Kadir İnanır’dan üzen haber! Doktorundan yeni açıklama... Kadir İnanır’ın felç kalma ihtimali mi var?

KADİR İNANIR'IN YEĞENİNDEN AÇIKLAMA: "PIHTI AMELİYAT OLAN GÖZÜNDE OLUŞMUŞ"

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, "Daha önce beyninde pıhtı atması gibi bir durumun olduğu sanıldı ama öyle değil. Pıhtı ameliyat olan gözünde oluşmuş" ifadelerini kullandı.

KADİR İNANIR KİMDİR?

Fatsa doğumlu olan Kadir İnanır, ailesinin son çocuğudur. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nü bitirdi.