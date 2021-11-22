Burak Deniz Didem Soydan’ı çabuk unuttu! Gecelerde gizemli kız arkadaşıyla böyle yakalandı!

"TABİİ Kİ DE ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Ünlü oyuncuya, Didem Soydan'dan neden ayrıldığı da soruldu. Deniz, "Didem Soydan'ın sosyal medyadaki iddialı paylaşımları nedeniyle mi ayrıldınız?" sorusuna, "Tabii ki de öyle bir şey yok. Biz geri kafalı mıyız?" yanıtını vererek tepki gösterdi.