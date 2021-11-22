Burak Deniz Didem Soydan’ı çabuk unuttu! Gecelerde gizemli kız arkadaşıyla böyle yakalandı!

Didem Soydan ile yollarını ayıran Burak Deniz, sona eren beraberliğinin ardından ilk kez görüntülendi. Etiler'deki bir mekanda eğlenen oyuncu, çıkışta kız arkadaşlarıyla objektiflere takıldı.
Kız arkadaşlarıyla otomobiline bineceği sırada görüntülendiklerini fark edince Deniz, aracın kapısını kapattı. Deniz, Adana'da devam eden dizi çekimlerine verilen ara sebebiyle İstanbul'a geldiğini söyledi.
"TABİİ Kİ DE ÖYLE BİR ŞEY YOK"
Ünlü oyuncuya, Didem Soydan'dan neden ayrıldığı da soruldu. Deniz, "Didem Soydan'ın sosyal medyadaki iddialı paylaşımları nedeniyle mi ayrıldınız?" sorusuna, "Tabii ki de öyle bir şey yok. Biz geri kafalı mıyız?" yanıtını vererek tepki gösterdi.
Ayrılıklarının sebebiyle alakalı konuşmak istemeyen Deniz, aracına yönelerek diğer sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti.
Mekanın arka kapısından kız arkadaşlarını otomobiliyle almaya çalışırken gazetecileri fark eden oyuncu, yalnız başına evinin yolunu tuttu.
"ÇOK AŞIĞIM"
Geçtiğimiz aylarda bir programa konuk olan Didem Soydan, "İngiliz oyuncu Tom Hardy ile aynı asansörde kalmak ister miydin?" sorusuna, "Bir şey itiraf edeceğim; hayranıyım ama şu an çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor" yanıtını vermişti.