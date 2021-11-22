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Giriş Tarihi: 22.11.2021 12:18 Son Güncelleme: 22.11.2021 12:41

Burak Deniz Didem Soydan'ı çabuk unuttu! Gecelerde gizemli kız arkadaşıyla böyle yakalandı!

Burak Deniz Didem Soydan’ı çabuk unuttu! Gecelerde gizemli kız arkadaşıyla böyle yakalandı!

Son olarak "Maraşlı" dizisiyle ekranlarda yer alan yakışıklı oyuncu Burak Deniz'in, manken Didem Soydan ile yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü ilişkisi geçtiğimiz ay sona erdi. Didem Soydan'ı çabuk unutan Deniz, önceki gün gecelerde gizemli kız arkadaşıyla fena yakalandı! Panik halleriyle objektiflere yansıyan Burak Deniz, "Didem Soydan'ın iddialı paylaşımları sizi rahatsız ettiği için mi bu ilişki bitti?" sorusuna verdiği yanıtla da gündem oldu.

Didem Soydan ile yollarını ayıran Burak Deniz, sona eren beraberliğinin ardından ilk kez görüntülendi. Etiler'deki bir mekanda eğlenen oyuncu, çıkışta kız arkadaşlarıyla objektiflere takıldı.

Kız arkadaşlarıyla otomobiline bineceği sırada görüntülendiklerini fark edince Deniz, aracın kapısını kapattı. Deniz, Adana'da devam eden dizi çekimlerine verilen ara sebebiyle İstanbul'a geldiğini söyledi.

"TABİİ Kİ DE ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Ünlü oyuncuya, Didem Soydan'dan neden ayrıldığı da soruldu. Deniz, "Didem Soydan'ın sosyal medyadaki iddialı paylaşımları nedeniyle mi ayrıldınız?" sorusuna, "Tabii ki de öyle bir şey yok. Biz geri kafalı mıyız?" yanıtını vererek tepki gösterdi.

Ayrılıklarının sebebiyle alakalı konuşmak istemeyen Deniz, aracına yönelerek diğer sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Mekanın arka kapısından kız arkadaşlarını otomobiliyle almaya çalışırken gazetecileri fark eden oyuncu, yalnız başına evinin yolunu tuttu.

"ÇOK AŞIĞIM"

Geçtiğimiz aylarda bir programa konuk olan Didem Soydan, "İngiliz oyuncu Tom Hardy ile aynı asansörde kalmak ister miydin?" sorusuna, "Bir şey itiraf edeceğim; hayranıyım ama şu an çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor" yanıtını vermişti.

AŞKLARI 1 YIL SÜRDÜ

Burak Deniz ile Didem Soydan, 2020'nin eylül ayında birlikte olmaya başlamıştı.

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Burak Deniz Didem Soydan'ı çabuk unuttu! Gecelerde gizemli kız arkadaşıyla böyle yakalandı!
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