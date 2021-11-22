Fenomen Kürşat Juan "Bunu Başardım" şarkısının klip lansmanında konuştu! “Tiktok'un en iyisi benim”

Kürşat Juan adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kürşat Yalçınkaya, "Bunu Başardım" adlı şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu. Kürşat Juan, şarkının klip lansmanında Sabah TV'ye çok özel açıklamalarda bulundu. "Şarkıcı olmak gibi bir niyetim yok" diyen Yalçınkaya, "Çok büyük bir hayalim var" diyerek hakkında bilinmeyenleri açıkladı. İşte röportajın detayları…
Kürşat nasılsın, heyecan var mı?
Çok heyecanlıyım, kalbim ağzımda atıyor.
Nasıl bir gece bizi bekliyor?
Gerçekten benim hayallerimin karşılandığı bir gece sizleri bekliyor. Bu benim hayalimdi. Bu tamamen benim hayallerimi ve hissiyatlarımı anlattığım bir şarkı oldu.
KLİBİ ÇEKERKEN BİRAZ ZORLANDIK
Peki biraz klipten bahsedelim. Kimler oynadı, mekana nasıl karar verdin, bunlardan biraz bahsedebilir misin?
Kıyafetlerim çok fazla konuşuldu. Çok renkli, erkeğe uyumsuz gibi gözüküyordu. Ama ben de aslında bunları kırmak istiyordum. Ben renkli giyinmeyi seviyorum. Her şeyden önce kendime yakıştırıyorum. Klibi çekerken biraz zorlandık ama onu da başarıyla bitirdik. Şarkımın sözlerini Koray Albayrak ve Hakim Övünç yazdı. Onlara uzun süre yaşadığım hissiyatları anlattım, ortaya bunu çıkarttılar. Beni benden daha iyi anlattılar.
"İNSAN KALMAYI" BAŞARDIM
"Bunu Başardım" adlı şarkınla sevenlerinle buluşacaksın. Peki Kürşat Juan bugüne kadar neleri başardı?
Kürşat aslında bugüne kadar hiçbir şeyi başarmadı. Sadece kendine hedefler koyuyor. Hiç hedefi olmayan bir insandım. Kendimi bir raddeye kadar getirdim ama 'bunu başardım' ile ilgili söyleyebileceğim tek şey insan kalmak oldu. "Neyi başardın sen?" diye sorduklarında, "İnsan kalmayı" diyorum.
ŞARKICI OLMAK GİBİ BİR NİYETİM YOK
Peki şarkıcılık alanında kariyer odaklı mı düşünüyorsun? Seni artık bu platformda daha mı sık göreceğiz?
Şarkıcı olmak gibi bir niyetim asla ve asla yok. Ben 'sesim çok iyi' gibi şeyler de söylemiyorum. Hatta tam tersine sesimin çizgi filmlerde, farklı rollerde olabileceğine inanıyorum. Ama 'neden sesim şarkıda olmasın?' dedim. Şükürler olsun hiç kötü dönüş de almadım. Her şey istediğim ve hayal ettiğim gibi gitti. Bu dünyaya bir şarkı bırakıp, çoluğuma çocuğuma dinletmek istiyorum.
4-5 AY SONRA BİR ŞARKI ÇIKARTMA PLANIM DAHA VAR
İlk şarkını çıkarırken aklında ikinci şarkıyı da çıkarmak var mıydı, yoksa "Alayına" şarkısına gelen olumlu tepkiler üzerine mi yeniden bir şarkı çıkarmaya karar verdin?
İlki zaten diss atılan bir içerikti. Ben sadece bir içerik gibi bir şarkı yaptım ve beklenmedik bir şekilde 25 milyon izlendi. Toplamda 34 milyon oldu bu arada. Bundan 4-5 ay sonra bir şarkı çıkartma planım daha var. Ben aylık olarak değil, 4-5 ayda bir şarkı çıkartıp 'ben istersem yapabilirim' demek istiyorum.
Bu süreçteki en büyük destekçilerin kim/kimler oldu?
Ailem, arkadaş çevrem, sosyal medyadaki gerçek ailem. Bize köstek olanlar da var, destek çıkanlar da. Destek çıkanlara teşekkür ediyorum. Köstek olanlara da umarım yolumuza düşmezsiniz diyorum (gülüyor).
ÖZEL HAYATIM YOK!
Kariyer anlamında emin adımlarla ilerlediğini görüyorum. Peki özel hayatında da işler yolunda gidiyor mu diye merak ettim?
Özel hayatım yok gibi bir şey. O kadar çok sosyal medyanın içerisindeyiz ki, bazen kendimi robotlaşmış gibi hissediyorum. Özel hayatım yok, sevgilim yok, ya da konuştuğum birisi de yok. Buna ben de çok isyan ediyorum ama doğru kişi karşıma çıkana kadar sessiz kalmayı seçiyorum. Cemre'nin (Solmaz) lansmanında 'gerçek aşk gözde başlar kalpte biter' demiştim. Benim içimden geçtiler. Ama gerçek bu, ben gözlerinde gerçek aşkı görene kadar yanımda birini göremezsiniz. İnşallah görürüm de siz de yanımda görürsünüz, ben sizden daha çok istiyorum.
ÇOK BÜYÜK BİR HAYALİM VAR…
Bundan sonra bizi neler bekliyor? Yeni projeler var mı ufukta?
Benim çok büyük bir hayalim var aslında. Bunu da burada birazcık çıtırdatayım. Ben insanların akıllarından ve zihinlerinden silinmek istemiyorum. Bir kitap, bir şarkı, bir tiyatro, bir dizi film fark etmez, sonuna kadar insanlarla beraber etkileşimde kalmak istiyorum.
TEK KELİME İLE ANLAT
Tiktok?
Kaos.
YouTube?
İçerik.
Tiktok'un en iyisi?
Ben. Ama neden ben? Ben gerçekten iyi bir insan olduğum için ben. Yani kalben ben diyeyim.
Severek takip ettiğin?
Çok fazla insan var. İsim isim olarak değil ama bütün Tiktok tayfayı hep takip ediyorum.
Tiktok'ta görmeye en tahammül edemediğin?
Dilenciler. Yayınlarda bağıranlar. Nefret ediyorum, gerçekten nefret ediyorum. İzleyenlere söylüyorum, lütfen bunlara destek çıkmayın.
Rakip olarak gördüğün?
Kimseyi rakip görmüyorum.
En yakın gördüğün?
Cemre Solmaz, Merve Yalçın, Berke Juan.
İçerikleri en vasat olan?
Çok da uzaklarda aramayın ama isim yok. İsim verince yine kaos çıkıyor.
Sık sık stalk yaptığın?
Yapıyorum stalk, fake hesabım da var. Ama kimi stalk yaptığımı söylemem.
Sesi güzel değil bir an önce bu şarkıcılık sevdasından vazgeçsin dediğin biri?
Gözlerine bakarak söylemek istiyorum: Senin bir an önce buradan uzaklaşman gerekiyor. Kendine saygın yok madem bize saygın olsun. Uzak dur, mahvettin bizi.
Peki son olarak seni izleyenlere neler söylemek istersin?
Gerçekten iyi insan olarak kalmalarını istiyorum. Karşınıza kim çıkarsa çıksın, nasıl bir güçlük çıkarsa çıksın asla pes etmeyin. Her zaman bir yolu daha vardır. Ben 8 aylık doğdum ve bir 'Ümit' yaşayacak diye bu günlere geldim. Şimdi hayallerimi gerçekleştiriyorum. Umarım bu hayaller bir gün sizlere de nasip olur.