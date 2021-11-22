Fenomen Kürşat Juan "Bunu Başardım" şarkısının klip lansmanında konuştu! “Tiktok'un en iyisi benim”

Kürşat Juan adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kürşat Yalçınkaya, "Bunu Başardım" adlı şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu. Kürşat Juan, şarkının klip lansmanında Sabah TV'ye çok özel açıklamalarda bulundu. "Şarkıcı olmak gibi bir niyetim yok" diyen Yalçınkaya, "Çok büyük bir hayalim var" diyerek hakkında bilinmeyenleri açıkladı. İşte röportajın detayları…

Kürşat nasılsın, heyecan var mı?

Çok heyecanlıyım, kalbim ağzımda atıyor.

Nasıl bir gece bizi bekliyor?

Gerçekten benim hayallerimin karşılandığı bir gece sizleri bekliyor. Bu benim hayalimdi. Bu tamamen benim hayallerimi ve hissiyatlarımı anlattığım bir şarkı oldu.

KLİBİ ÇEKERKEN BİRAZ ZORLANDIK

Peki biraz klipten bahsedelim. Kimler oynadı, mekana nasıl karar verdin, bunlardan biraz bahsedebilir misin?

Kıyafetlerim çok fazla konuşuldu. Çok renkli, erkeğe uyumsuz gibi gözüküyordu. Ama ben de aslında bunları kırmak istiyordum. Ben renkli giyinmeyi seviyorum. Her şeyden önce kendime yakıştırıyorum. Klibi çekerken biraz zorlandık ama onu da başarıyla bitirdik. Şarkımın sözlerini Koray Albayrak ve Hakim Övünç yazdı. Onlara uzun süre yaşadığım hissiyatları anlattım, ortaya bunu çıkarttılar. Beni benden daha iyi anlattılar.