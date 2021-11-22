Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık’tan yeni skandal! Kuaför borcu için stilistlerini rehin bıraktılar!

"BENİ ÇETE ÜYESİ OLARAK SUÇLADI, 24 BİN LİRAMI ÖDEMEDİ"



Mağdur edildiğini belirten İsmail Günüç, "Kibariye Hanım ve eşi Ali Bey, kaynak saç parasını ödemediği için işletme sahiplerine kimliğimi bırakmak zorunda kaldım. Kimliğimi alabilmek için Ali Küçükbalçık'a kuaföre ödeme yapması için yazdım. Karşılığında ise kendisi beni çetecilikle suçladı. Sonrasında zaten benim numaramı engelledi. Çılgına döndüm. 24 bin lira alacağım var. Toplam 12 tane kostüm verdim. Ayrıca 4 çift ayakkabı alındı. Ben bunları cebimden ödedim. Takılarına kadar her şeyi ben hazırlayıp yolladım. Ben bu konuyu gündeme getirmeyecektim ama beni 'çete üyesi' olarak suçlaması beni çıldırttı. Ali Bey alışmış haram yemeye ama biz öyle değiliz. Ben 3 tane çocuk büyütüyorum. Bana bu kelimeleri kullanamaz. Ben alın teriyle para kazanıyorum. Bana olan borçlarını ödemelerini istiyorum. Hakkımı aramaya devam edeceğim" diye konuştu.