Haberler Günaydın Haberleri Son Dakika: Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ’ın boşanma nedeni ortaya çıktı! Sürpriz ayrılık!
Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:24 Son Güncelleme: 22.11.2021 12:00

Son Dakika: Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ’ın boşanma nedeni ortaya çıktı! Sürpriz ayrılık!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Son Dakika: Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ’ın boşanma nedeni ortaya çıktı! Sürpriz ayrılık!

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ahmet Dursun 2019 yılında Asena Demirbağ ile nikah masasına oturdu. Bir kız çocukları bulunan çift sürpriz bir şekilde ayrıldı. İkili İstanbul Aile Mahkemesi’nde bugün anlaşma olarak tek celsede boşandı. Velayet annede kalırken Dursun’un kızı için 8 bin TL nafaka ödenmesine karar verildi. Ahmet Dursun, duruşma sonrası ayrılık nedenini açıkladı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun 2019 yılında Asena Demirbağ ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri Lidya Dursun, geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya geldi.

BOŞANACAKLARINI DUYURDULAR

Aralarındaki 19 yaş farka rağmen mutlu bir evlilik süren ikili sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldığını televizyon programından duyurmuştu. Asena Demirbağ, "Çocuğumu babasız büyütmek istemiyorum. Boşanmaya gönlüm razı değil." demişti. Ahmet Dursun ise; "Farklı karakterlerdeyiz, fikir ayrılığı yaşadık" demişti.



BOŞANDILAR

Boşanma kararı alan çift İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. İkili, bugün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Kız çocuklarının velayeti anne Asena Demirbağ'da kalırken Ahmet Dursun'un kızı için 8 bin TL nafaka ödemesine karar verildi.

"HAYIRLISI BU"

Duruşma sonunda Asena Demirbağ "Boşanmayı o istedi açıklamayı o yapsın" dedi. Ahmet Dursun, "Fikir ayrılığı yaşıyorduk. Resmiyette de bitti artık. Bir çocuğumuz var onun için görüşmeye devam edeceğiz. Hayırlısı bu." şeklinde konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ’ın boşanma nedeni ortaya çıktı! Sürpriz ayrılık!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA