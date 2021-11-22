Son Dakika: Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ’ın boşanma nedeni ortaya çıktı! Sürpriz ayrılık!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun 2019 yılında Asena Demirbağ ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri Lidya Dursun, geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya geldi.
BOŞANACAKLARINI DUYURDULAR
Aralarındaki 19 yaş farka rağmen mutlu bir evlilik süren ikili sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldığını televizyon programından duyurmuştu. Asena Demirbağ, "Çocuğumu babasız büyütmek istemiyorum. Boşanmaya gönlüm razı değil." demişti. Ahmet Dursun ise; "Farklı karakterlerdeyiz, fikir ayrılığı yaşadık" demişti.
BOŞANDILAR
Boşanma kararı alan çift İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. İkili, bugün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Kız çocuklarının velayeti anne Asena Demirbağ'da kalırken Ahmet Dursun'un kızı için 7 bin TL, eski eşi için ise 3 bin TL nafaka ve 8 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.
"HAYIRLISI BU"
Duruşma sonunda Asena Demirbağ "Boşanmayı o istedi açıklamayı o yapsın" dedi. Ahmet Dursun, "Fikir ayrılığı yaşıyorduk. Resmiyette de bitti artık. Bir çocuğumuz var onun için görüşmeye devam edeceğiz. Hayırlısı bu." şeklinde konuştu.