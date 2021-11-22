Son Dakika: Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ’ın boşanma nedeni ortaya çıktı! Sürpriz ayrılık!

BOŞANACAKLARINI DUYURDULAR



Aralarındaki 19 yaş farka rağmen mutlu bir evlilik süren ikili sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldığını televizyon programından duyurmuştu. Asena Demirbağ, "Çocuğumu babasız büyütmek istemiyorum. Boşanmaya gönlüm razı değil." demişti. Ahmet Dursun ise; "Farklı karakterlerdeyiz, fikir ayrılığı yaşadık" demişti.





BOŞANDILAR



Boşanma kararı alan çift İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. İkili, bugün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Kız çocuklarının velayeti anne Asena Demirbağ'da kalırken Ahmet Dursun'un kızı için 7 bin TL, eski eşi için ise 3 bin TL nafaka ve 8 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.