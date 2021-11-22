Son dakika: Kadir İnanır’dan haber var! Kadir İnanır neden ameliyat edildi? Kadir İnanır’ın son sağlık durumu!

Kadir İnanır'ın Muğla'nın Dalaman ilçesinden Ortaca ilçesine yürüyüş yapmak için gittiği, yürüyüşe çıktığı zamandan kısa bir süre sonra aniden rahatsızlandığı öğrenilmişti.
Ortaca ilçesinde rahatsızlanması sonucu ilçe hastanesine kaldırılmıştı. İlçedeki kontrollerinin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Üniversite Hastanesinde nöroloji bölümünde tedavisi süren Kadir İnanır'ın son sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.
Önceki gün aniden rahatsızlanan ve ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin Pamukkale Üniversitesinden yeni açıklama geldi.
Denizli'deki hastanede tedavisi süren 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır'ın ameliyat edildiği, başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.
İnanır'ın ameliyat edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Üniversite hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir."
Dün yapılan açıklamada Kadir İnanır'ın doktoru kamera karşısına geçip şu açıklamayı yapmıştı:
KADİR İNANIR'IN FELÇ KALMA İHTİMALİ Mİ VAR?
Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı.
Prof. Dr. Kutluhan, İnanır'ın felç durumunun olmadığını belirterek şunları söyledi:
"Böyle durumlarda hastanın seyahat etmesi, uçakla da olsa sıkıntılı olabileceğinden bu riske girmemek gerekir. Tıbben sevki birkaç gün sonra olabilir. Şu anda felçten söz edemeyiz ancak gelişebileceği endişesiyle yakın takip ve tedavi ediyoruz."
Yoğun bakımda olan Kadir İnanır hakkında doktorlardan açıklama | Video
Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan ise Kadir İnanır'ın beyin damar tıkanıklığı nedeniyle takip edildiğini, birkaç gün geçmeden bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtti.