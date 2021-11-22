Son dakika: Kadir İnanır’dan haber var! Kadir İnanır neden ameliyat edildi? Kadir İnanır’ın son sağlık durumu!

Dün yapılan açıklamada Kadir İnanır'ın doktoru kamera karşısına geçip şu açıklamayı yapmıştı:

KADİR İNANIR'IN FELÇ KALMA İHTİMALİ Mİ VAR?

Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı.

Prof. Dr. Kutluhan, İnanır'ın felç durumunun olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Böyle durumlarda hastanın seyahat etmesi, uçakla da olsa sıkıntılı olabileceğinden bu riske girmemek gerekir. Tıbben sevki birkaç gün sonra olabilir. Şu anda felçten söz edemeyiz ancak gelişebileceği endişesiyle yakın takip ve tedavi ediyoruz."

Yoğun bakımda olan Kadir İnanır hakkında doktorlardan açıklama | Video



Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan ise Kadir İnanır'ın beyin damar tıkanıklığı nedeniyle takip edildiğini, birkaç gün geçmeden bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtti.