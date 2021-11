Trafik kazası geçiren İngiliz şarkıcı David Longdon’dan üzen haber! David Longdon hayatını kaybetti!

İngiliz şarkıcı David Longdon, geçtiğimiz cuma sabahı geçirdiği bir kaza sonucu Nottingham'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Longdon henüz 56 yaşındaydı.

Grup arkadaşlarından yapılan açıklamada; Longdon'un 20 Kasım'da Nottingham hastanesinde bir kaza sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Geçirdiği kazaya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

GRUP ARKADAŞINDAN DUYGUSAL MESAJ

Grup arkadaşı Greg Spawton yaptığı açıklamada, "David, hem müzikal hem de kişisel olarak hayatımda büyük bir etki yarattı. Onu bir kardeş gibi sevdim ve şimdiden kaybını çok derinden hissediyorum. Olağanüstü yeteneğe sahip gerçek bir sanatçıydı. Ama her şeyden önce çok iyi bir insandı. Ailesi ve arkadaşları onu çok özleyecek" ifadesini kullandı.

Genesis'in eski gitaristi Steve Hackett, Longdon'a saygılarını sunarak, "O sevimli bir adamdı ve harika bir sesi vardı. Spectral Mornings'in vokal versiyonunda muhteşem bir şarkı söylüyordu" dedi.

YER ALDIĞI SON ALBÜM 2022'DE ÇIKACAK

Vokalistin, kazadan önce yeni solo albümü için çalıştığı belirtildi. İngiliz progresif rock grubu Big Big Train'e 2009'da katılan Longdon, grupla 9 albüm yaptı. Longdon'un vokalde yer aldığı grubun son albümü "Welcome to the Planet" ise 28 Ocak'ta çıkacak.