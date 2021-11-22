Haberler Günaydın Haberleri Ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın sevgilisi Julide Kural'dan açıklama! Julide Kural: Kadir İnanır bütün zorlukları aşacak!
Giriş Tarihi: 22.11.2021 22:27 Son Güncelleme: 22.11.2021 22:43

Ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın sevgilisi Julide Kural'dan açıklama! Julide Kural: Kadir İnanır bütün zorlukları aşacak!

Ünlü sanatçı Kadir İnanır’ın sevgilisi Julide Kural’dan açıklama! Julide Kural: Kadir İnanır bütün zorlukları aşacak!

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren sanatçı Kadir İnanır, dün akşam saatlerinde ameliyat edilmişti. Hastaneden yapılan açıklamada, "Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşamüzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir" denilmişti. Bugün ünlü sanatçının sevgilisi Julide Kural'dan bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Muğla'nın Ortaca ilçesinde rahatsızlanan Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan Kadir İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı kaydedilmişti.

AMELİYATA ALINMIŞTI

Dün akşam saatlerinde ise klinik seyrinde sapma olduğu gözlemlenen İnanır, acilen ameliyata alınmıştı.

SEVGİLİSİ JULİDE KURAL'DAN AÇIKLAMA

İnanır'ın sevgilisi Julide Kural ise sosyal medya hesabından 'Yeni Bilgilendirme' başlığıyla açıklama yayımladı.

"KADİR İNANIR BÜTÜN ZORLUKLARI AŞACAK GÜÇTE"

Halkın İnanır'ın yanında olduğunu belirten Kural, "Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam etmektedir. Hastalığın seyrinde yeni bir durumun gelişmesiyle, 21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumunda olumsuz herhangi bir durum saptanmamıştır. Çok sevdiği halkının, onun yanında olduğunu kalbinden hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir. Her zaman söylediği gibi bu ülkeye mutlaka büyük "Barış" gelecek ve o günün sevincini hepimiz birlikte yaşayacağız. Saygılarımla" sözlerine yer verdi.

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Ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın sevgilisi Julide Kural'dan açıklama! Julide Kural: Kadir İnanır bütün zorlukları aşacak!
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