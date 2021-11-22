Ünlü sanatçı Kadir İnanır’ın sevgilisi Julide Kural’dan açıklama! Julide Kural: Kadir İnanır bütün zorlukları aşacak!

"KADİR İNANIR BÜTÜN ZORLUKLARI AŞACAK GÜÇTE"

Halkın İnanır'ın yanında olduğunu belirten Kural, "Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam etmektedir. Hastalığın seyrinde yeni bir durumun gelişmesiyle, 21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumunda olumsuz herhangi bir durum saptanmamıştır. Çok sevdiği halkının, onun yanında olduğunu kalbinden hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir. Her zaman söylediği gibi bu ülkeye mutlaka büyük "Barış" gelecek ve o günün sevincini hepimiz birlikte yaşayacağız. Saygılarımla" sözlerine yer verdi.