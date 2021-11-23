Ali Ağaoğlu torunu için kesenin ağzını açtı! Kızı Sena’ya doğum hediyesi dudak uçuklattı!

Bu arada "Oflu Ağa'ya Rizeli torun geldi" diye espri yapan Ali Ağaoğlu'nun ilk erkek torunu için de kesenin ağzını açtığını duydum. Kız torunları doğduğunda Ağaoğlu Maslak 1453'ten 280 metrekarelik birer lüks daire hediye eden Ali Ağaoğlu, Rizeli torunu Koray'a da Ağaoğlu My Roseville Çekmeköy projesinden bir villa hediye etmiş.