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Giriş Tarihi: 23.11.2021 08:14 Son Güncelleme: 23.11.2021 08:36

Ali Ağaoğlu torunu için kesenin ağzını açtı! Kızı Sena'ya doğum hediyesi dudak uçuklattı!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Ali Ağaoğlu torunu için kesenin ağzını açtı! Kızı Sena’ya doğum hediyesi dudak uçuklattı!

ALI Ağaoğlu, üçüncü kez dede oldu. Daha önce iki kız torunu olan iş insanına, ilk erkek torun mutluluğunu kızı Sena Kırcal yaşattı. İş insanı Ali Ağaoğlu, küçük Koray’a, Çekmeköy’den bir villa hediye etti. Ağaoğlu’nun kız torunlarına daire, erkek torununa ise villa hediye etmesi dikkat çekti. Ali Ağaoğlu, düğünde damadı Koray Kırcal’a Emirgan’da 8 milyon dolara aldığı bir köşk hediye etmişti.

nlü iş insanı Ali Ağaoğlu, üçüncü kez dede oldu. Oğlu Alican Bey ve gelini Miray Hanım sayesinde Mart 2018'de ilk torunu Alin'i, Aralık 2019'da da ikinci torunu Selin'i kucağına alan Ağaoğlu'na üçüncü ve ilk erkek torun mutluluğunu ise kızı Sena Kırcal yaşattı.

2016'da Çırağan Sarayı'nda evlenen Sena-Koray Kırcal çifti, evliliklerini oğulları ile perçinlemiş oldu.

Çifti ziyarete Maslak Acıbadem Hastanesi'ne gidenlerin söylediğine göre; Sena Hanım'ın da, babası Koray Bey'in adını verdikleri oğullarının da sağlık durumu gayet iyiymiş.

Bu arada "Oflu Ağa'ya Rizeli torun geldi" diye espri yapan Ali Ağaoğlu'nun ilk erkek torunu için de kesenin ağzını açtığını duydum. Kız torunları doğduğunda Ağaoğlu Maslak 1453'ten 280 metrekarelik birer lüks daire hediye eden Ali Ağaoğlu, Rizeli torunu Koray'a da Ağaoğlu My Roseville Çekmeköy projesinden bir villa hediye etmiş.

Doğduğunda villa sahibi olan Koray'a Allah uzun ömürler versin.

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Ali Ağaoğlu torunu için kesenin ağzını açtı! Kızı Sena'ya doğum hediyesi dudak uçuklattı!
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