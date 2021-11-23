Ahmet Dursun boşandı! Aylık 10 bin lira nafaka ödeyecek

Beşiktaş
'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun
2019 yılında Asena Demirbağ
ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin çocuğu Lidya, geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya gelmişti. Aralarındaki 19 yaş farka rağmen mutlu bir evlilik süren ikili sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldığını bir televizyon programında duyurmuştu. Asena Demirbağ, "Çocuğumu babasız büyütmek istemiyorum. Boşanmaya gönlüm razı değil" demişti. Ahmet Dursun ise; "Farklı karakterlerdeyiz, fikir ayrılığı yaşadık" demişti. Boşanma kararı alan çift İstanbul Aile Mahkemesi
'ne başvurdu. İkili, dün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Kız çocuklarının velayeti anne Asena Demirbağ'da kalırken Ahmet Dursun'un kızı için 7 bin, eski eşine 3 bin olmak üzere 10 bin TL nafaka ile 8 bin TL tazminat ödemesine karar verildi. Duruşma sonunda Asena Demirbağ "Boşanmayı Ahmet istedi açıklamayı o yapsın" dedi. Ahmet Dursun, "Fikir ayrılığı yaşıyorduk. Resmiyette de bitti artık. Bir çocuğumuz var onun için görüşmeye devam edeceğiz. Hayırlısı bu" şeklinde konuştu.