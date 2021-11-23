Yıllardır içinde büyüttüğü intikam planını hayata geçirebilmek için uzun süredir beklediği fırsatı eline geçiren Akkız, Alpagu Han'ın oğlu Batuga'ya kız istemek üzere tüm maiyeti ile yola düşmesini değerlendirdi.
Alpagu Han'ı mola verdikleri konakta vurmayı hedefleyen Akkız, hedefine yaklaşabilmek için karanlığı çökmesini bekledi. Batuga'nın evliliği için nehir kenarında adak adayan Alpagu Han ve maiyeti, Akkız ve arkadaşlarının saldırısına karşı son derece savunmasızdı.
Destan 1. bölüm! ‘Destan’ın finali soluk kesti: Akkız’ın oklarının hedefinde Alpagu Han var! | Video
Batuga okları kimin attığını görmek için baktığında Akkız'ı elindeki tahta kılıcı havaya kaldırmış halde gördü. Maskesini sıyıran Akkız, Batuga'ya bakarak "O iki küçük çocuk için" diye fısıldadı.
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.