Yıllardır içinde büyüttüğü intikam planını hayata geçirebilmek için uzun süredir beklediği fırsatı eline geçiren Akkız, Alpagu Han'ın oğlu Batuga'ya kız istemek üzere tüm maiyeti ile yola düşmesini değerlendirdi.

Alpagu Han'ı mola verdikleri konakta vurmayı hedefleyen Akkız, hedefine yaklaşabilmek için karanlığı çökmesini bekledi. Batuga'nın evliliği için nehir kenarında adak adayan Alpagu Han ve maiyeti, Akkız ve arkadaşlarının saldırısına karşı son derece savunmasızdı.

Destan 1. bölüm! ‘Destan’ın finali soluk kesti: Akkız’ın oklarının hedefinde Alpagu Han var! | Video