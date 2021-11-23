Kadir İnanır’dan beklenen haber geldi! Doktorlarından Kadir İnanır’ın son sağlık durumu ile ilgili resmi açıklama geldi!



"HAFTAYA TABURCU OLUR"



Kadir İnanır'ın geçirdiği beyin kanaması sonrası ameliyatını yapan Beyin Cerrahı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Erdal Coşkun ise "Olay günü hastamız iyiydi. O gün rektörümüz basın açıklaması yapmıştı. Onun hemen ertesinde aniden kötüleşti. Yani komaya yaklaşan bir durum oldu. Hızla açtık. O kadar çok doktor arkadaşı var ki hepsi aradılar. Bir iş birliği içinde ameliyatı yaptık, gece boyu uyuttuk. Ertesi gün aynı yakışıklılığında, Halil'imi söyleyecek düzeyde, ayağa kalkacak durumdaydı. Aslında yukarı odaya da çıkarabilirdik. Ancak bu Kovid-19 ortamında o kadar çok seveni olan birisini ziyarete gelecek çok kişi olacağını düşündük. O nedenle kendisini korumalı bir ortamda tutuyoruz. Yarın başındaki hortumu da çıkartıp, son bir film çekeceğiz" dedi.



Coşkun, İnanır'ın ne zaman taburcu olacağının sorulması üzerine "Ortalama dikişlerin kaynaması 10 gün sürüyor. Tabii bu dönemde kalbinde bir ritim bozukluğu var. Zaten, o ritim bozukluğundan, kullandığı ilaçlardan böyle bir şey gelişti. Tekrar öyle bir durum olmasın istiyoruz. Böbrekleriyle küçük bir sorunumuz var. Onu da çözdüğümüzde yaranın da kapanması daha çabuk olacak. Haftaya çıkar. Aslında bir konferansta bir konuşması varmış. 'Oraya gidebilir miyim?' diye bana sordu. 'Hayır' dedim. O zaman 'Sen onları ara gelemeyeceğimi söyle' dedi. Yani, kendisinin sağlık durumu bu kadar iyi" diye konuştu.