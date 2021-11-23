Oğuz Yılmaz’ın eşi yürekleri dağladı! ’Yaşarken ölmek bu olsa gerek’

"YAŞARKEN ÖLMEK BU OLSA GEREK"

Yılmaz paylaşımında, "Bugün sensizliğin 6 ay 184 gün 4416 saat 264960 dakika 15897600 saniyesi sensiz ve derin anılar. Seni her an düşündüğümde yüreğimde kıyamet kopar. Yaşarken ölmek bu olsa gerek. Seni çok özledim Canom" ifadelerini kullandı.