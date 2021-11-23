Selin Ciğerci hakim karşısında

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Özlem Parlu'nun sosyal medyadan tanıdığı Gökhan Çıra'ya mesajlar atması üzerine Selin Ciğerci'nin sosyal medyadan Parlu'yu takibe aldığı ve 24 Eylül 2019 tarihinde bir mekanda Parlu'ya, "Herkes şimdi bana baksın kocalarınıza sahip çıkın bu kadın milletin kocalarına yazan o… teki, amacım onu rezil etmek, bunları çekip paylaşın" şeklinde sözler söylediği anlatılmıştı.

DAVA AÇILDI

İddianamede Ciğerci'nin bu sözlerinin ardından Parlu'nun üzerine mekandan ele geçirdiği ahşap aksesuarları attığı ve mekan sahibinin araya girdiği söylenmişti. Ciğerci hakkında "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 9 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamaya sanık sıfatında yer alan Selin Ciğerci katılım sağladı.

"ONU SADECE REZİL ETMEK İSTEDİM"

Ciğerci hakim karşısında savunmasını yaptı. Savunmasında, "O dönem Gökhan yaklaşık 7 yıllık sevgilimdi ve nişanlıydık. Müşteki daha önceden tacize varacak şekilde mesajlar atıyordu. Ayrıca bu mesajlarda Gökhan'a benim için " Sana yakıştıram" demişti. Kendisi davet edilmediği yerlere sırf bizi görmek için geliyordu. Olay günü mekanda gördüm. Sürekli bizi takip etmesi nedeniyle onu sadece rezil etmek istedim. Hiçbir şey fırlatmadım, tehdit etmedim, temasta bulunmadım sadece bağırdım. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Duruşma çıkışında Selin Ciğerci soruları yanıtsız bırakarak adliyeden ayrıldı.