Ünlü menajer Hasan Güngör: Usta sanatçıların ‘hala öğreniyorum’ dediği sektörde takipçi sayısına bakılmamalı!

-Ünlü menajerler arasında gösteriliyorsunuz tarzınız mı farklı? Hangi konuda kendinize bu yüzden başarılıyım diyebilirsiniz?

İlk olarak çalışacağım kişileri seçebiliyorum. Bu çok önemli. Bana yakın insanlarla, oturup konuşabildiğim, aile yapısına önem veren, iyi insanlar ile çalışmayı tercih ediyorum. İsmi ne kadar büyük olursa olsun. Ve işimi profesyonel yapıyorum, aile olarak kabul ediyorum oyuncularımı ama işimi Avrupa standartlarında, hakkıyla yaptığımın bilincindeyim. Oyuncu seni, sen oyuncuyu temsil ediyorsun, bu yüzden birbirini anlamak aynı dili konuşmak çok önemli. İnce çizgiyi koruyarak tabi ki.

O kadar değerli insanlar ile çalışmak nasip oldu ki, her zaman keyif aldım. Zaten aileyi bozacak biri olduğunda kim olursa olsun çalışmayı kesiyorum ve yoluma aynı düzende devam ediyorum. Bir başarı söz konusu ise kurallarım, ilkelerim ve hayata bakışım diyebilirim.