Usta sanatçı Ercan Turgut hayatını kaybetti! Sanat camiasının acı kaybı…

ERCAN TURGUT KİMDİR?

7 Ekim 1952 senesinde Malatya'da dünyaya gelen Ercan Turgut, Müzik dünyasına 13 yaşında adım attı. Turgut, 1974 yılında "Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna" adını taşıyan ilk albümünü dinleyicisiyle buluşturmuştu. Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle kendi dönemine damgasını vuran Ercan Turgut ,1979 senesinde çıkardığı "Dönemezsin" isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Ercan Turgut, 90'lı senelerde "Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti" olarak çalışmalarına devam etmişti.