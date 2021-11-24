Atiye’den Şahmeran dansı

Şarkıcı
Atiye, 3 yıl süren suskunluğuna noktayı koydu. Atiye geleneksel Qawwali müziğinin üstüne sözlerini Sibel Algan
'ın yazdığı yeni şarkısı 'Ses Seda Yok
'u bu cuma dijital dünyada görücüye çıkarıyor. Türkiye
'de çıkan ilk fusion pop şarkısı olma özelliğini taşıyan 'Ses Seda Yok'un kayıtları Mumbai
ve İstanbul
'da gerçekleşti. Dünyaca ünlü Hint keman maestro'su Kala Ramnath
'ın eşlik ettiği şarkıda bir tür Hint zurnası olan 'shehnai' ilk defa Türk şarkısında kullanıldı. Şarkının klibinde ise Atiye modernize edilmiş şahmeran dansı ile Nagina'yı (eski hint filmi dansı) kullandı.