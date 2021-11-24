Atv’ye 7 ödül

BU yıl 9'uncusu düzenlenen TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri, sahiplerini buldu. Geceye atv damga vurdu. Kuruluş Osman, üç ayrı kategoride ödül kazandı. Burak Özçivit; En İyi TV Erkek Oyuncu, Nurettin Sönmez; En İyi TV Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Mehmet Bozdağ ise En İyi TV Dizi Senaristi seçildi. Esra Erol'da; En İyi Gündüz Kuşağı Programı olurken, En İyi Kadın Sunucu ödülünü de Esra Erol aldı. atv Ana Haber sunucusu Cem Öğretir de En İyi Erkek Haber Sunucusu seçildi. Kardeşlerim dizisinde oynayan Onur Seyit Yaran ise Yılın Yükselen Genç Yıldızı ödülüne layık görüldü.