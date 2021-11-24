Ayşe’nin intikam planı ‘Kalp Yarası’na damga vurdu

Atv
'nin pazartesi akşamları ekrana getirdiği 'Kalp Yarası
' yirmi birinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile pazartesilere damga vuran dizinin 21'inci bölüm etiketi #YanınaKalmayacak, bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! 1. sıraya kadar yükseldiği listede, bölüm sonuna kadar kaldı. Dizinin 21'inci bölümünde; Mirza
, Ayşe'yi koruyarak ameliyat olmasını engelledi. Gözlerini konağın kapısında açan Ayşe ne yaşadığının farkında değildi. Ayşe'nin konakta olduğunu öğrenen Ferit, deliye dönmüş bir halde karısının yanına gelse de Ayşe'nin Ferit'e karşı soğuk davranışı devam etti.
AYŞE, HANDE'NİN YANINA GİTTİ
Hüseyin'in dava günü gelip çattığında, Hande
oyunlarına bir yenisi daha ekleyerek mahkemede babası aleyhinde ifade verdi. Hande'den şüphelenen Zümrüt, kızının üstüne gidince, Hande, Ayşe'ye yaptıklarını itiraf etti. Anne-kız arasında yaşanan itiş kakış sonucu Zümrüt merdivenlerden yuvarlandı. Hande ardına bakmadan annesini bırakıp evden çıktı. Zehirlenerek bebeğini kaybettiğini öğrenen Ayşe'nin kafasındaki soru işaretleri ise cevaplarını buldu. Ayşe, Azade'nin silahını alıp Hande ile buluşmaya gitti.