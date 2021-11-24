Destan ekran yolculuğuna zirvede başladı! ‘Destan’ ilk bölümüyle hem gönülleri hem reytingleri fethetti

'Destan', birinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %8,74 reyting ve %20,17 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %7,61 reyting ve %16,63 izlenme payı elde ederek Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Destan 2. bölüm tanıtımı... "Dağ söyler gök dinlesin! Biz köle değiliz! Göğe boyun eğmeyiz!" | Video