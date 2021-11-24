Haberler Günaydın Haberleri İlginç evlilik gelenekleri cemiyeti buluşturdu
Giriş Tarihi: 24.11.2021

İlginç evlilik gelenekleri cemiyeti buluşturdu

İlginç evlilik gelenekleri cemiyeti buluşturdu
PROF. Dr. Gönül Bakay'ın dünyada ve Türkiye'de ilginç evlilik geleneklerinin yer aldığı yeni kitapları, düzenlenen bir davetle tanıtıldı. Elgiz Museum'da gerçekleşen davete, cemiyet hayatının önde gelen isimleri ve akademisyenler katıldı. Davet öncesi düzenlenen panelde Prof. Dr. Gönül Bakay, Prof. Dr. Zuhal Baltaş ve Prof. Dr. Üstün Dökmen bir araya geldi. Panelde; "İnsanlar dört bin yıldır neden ve nasıl evlenir? Tarih boyunca farklı topluluklarda evlilik türleri ve uygulamaları nelerdir?" gibi konular tartışıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
İlginç evlilik gelenekleri cemiyeti buluşturdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA