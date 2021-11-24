İlginç evlilik gelenekleri cemiyeti buluşturdu

PROF. Dr. Gönül Bakay
'ın dünyada ve Türkiye'de ilginç evlilik geleneklerinin yer aldığı yeni kitapları, düzenlenen bir davetle tanıtıldı. Elgiz Museum
'da gerçekleşen davete, cemiyet hayatının önde gelen isimleri ve akademisyenler katıldı. Davet öncesi düzenlenen panelde Prof. Dr. Gönül Bakay, Prof. Dr. Zuhal Baltaş
ve Prof. Dr. Üstün Dökmen
bir araya geldi. Panelde; "İnsanlar dört bin yıldır neden ve nasıl evlenir? Tarih boyunca farklı topluluklarda evlilik türleri ve uygulamaları nelerdir?" gibi konular tartışıldı.