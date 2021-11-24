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Giriş Tarihi: 24.11.2021 18:41 Son Güncelleme: 24.11.2021 19:01

Kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal müjdeyi duyurdu! Şimal müjdeyi sosyal medyadan açıkladı!

Kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal müjdeyi duyurdu! Şimal müjdeyi sosyal medyadan açıkladı!

Ünlü şarkıcı Şimal, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Meme kanseri ile mücadele eden Şimal, müjdeli haberi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. İşte ünlü şarkıcının o paylaşımı...

Şarkıcı Şimal, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ile mücadele etti. Üzücü haberi takipçileriyle paylaşan şarkıcı Şimal, yapılan biyopsinin ardından kendisine 'meme kanseri' teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

"BENİM GİBİ KENDİNİZİ ERTELEMEYİN"

Bir süredir kemoterapi gören ünlü isim, "Dışımı süslerken içimi unutmuşum. Lütfen benim gibi kendinizi ertelemeyin" demişti.

NİŞANLISINDAN DESTEK

Hastanede tedavisi süren şarkıcı Şimal'i nişanlısı Necati Arıcı ise bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Ünlü şarkıcı Şimal müjdeyi duyurdu! | Video

"SONUÇ TERTEMİZ"

Ünlü sanatçı Şimal, bugün sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Takipçilerine müjdeyi veren ünlü sanatçı, "Ameliyatım zaten çok güzel geçmişti. Beyza hocam söylemişti ama patoloji sonucunu bekliyorduk. Patoloji sonucumuz geldi. 'Tertemiz' " diye konuşarak sevincini dile getirdi.

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Kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal müjdeyi duyurdu! Şimal müjdeyi sosyal medyadan açıkladı!
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