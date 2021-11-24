Kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal müjdeyi duyurdu! Şimal müjdeyi sosyal medyadan açıkladı!

Şarkıcı Şimal, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ile mücadele etti. Üzücü haberi takipçileriyle paylaşan şarkıcı Şimal, yapılan biyopsinin ardından kendisine 'meme kanseri' teşhisi konulduğunu açıklamıştı.
"BENİM GİBİ KENDİNİZİ ERTELEMEYİN"
Bir süredir kemoterapi gören ünlü isim, "Dışımı süslerken içimi unutmuşum. Lütfen benim gibi kendinizi ertelemeyin" demişti.
NİŞANLISINDAN DESTEK
Hastanede tedavisi süren şarkıcı Şimal'i nişanlısı Necati Arıcı ise bir an olsun yalnız bırakmıyor.
Ünlü şarkıcı Şimal müjdeyi duyurdu! | Video
"SONUÇ TERTEMİZ"
Ünlü sanatçı Şimal, bugün sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Takipçilerine müjdeyi veren ünlü sanatçı, "Ameliyatım zaten çok güzel geçmişti. Beyza hocam söylemişti ama patoloji sonucunu bekliyorduk. Patoloji sonucumuz geldi. 'Tertemiz' " diye konuşarak sevincini dile getirdi.