Kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal müjdeyi duyurdu! Şimal müjdeyi sosyal medyadan açıkladı!

Şarkıcı Şimal, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ile mücadele etti. Üzücü haberi takipçileriyle paylaşan şarkıcı Şimal, yapılan biyopsinin ardından kendisine 'meme kanseri' teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

"BENİM GİBİ KENDİNİZİ ERTELEMEYİN"

Bir süredir kemoterapi gören ünlü isim, "Dışımı süslerken içimi unutmuşum. Lütfen benim gibi kendinizi ertelemeyin" demişti.