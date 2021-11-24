Kayahan’ın kızı Beste Açar evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

"KELİMELERİN ÖTESİNDE BİR KİŞİ"

Müstakbel damat ile ilgili de konuşan Beste Açar, "Kendisini aslında beni takip eden takipçilerim biliyor. Oksal Erev. Kendisi deprem tahmin uzmanı. Çok güzel bir kişiliği var, pati aşığı, çok güzel gitar çalıyor, çok güzel şarkı söylüyor. Çok neşeli, çok keyifli. Daha neler söyleyebilirim? Kelimelerin ötesinde. Gerçekten öyle. Çok güzel bir kalbi var. 'Altın gibi bir kalbi var' derler ya, öyle birisi" dedi.