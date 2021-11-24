Kuruluş Osman’da heyecan dolu sahne: Osman Bey Tekfurların tuzağını böyle boşa çıkardı!

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 72'nci bölümünde, tekfurlar tarafından kaçırılan Türk çocuklarını kurtarabilmek için her yolu deneyen Osman Bey, çocukların manastırda tutulduğunu öğrenince derhal harekete geçti.

TEKFUR ASKERLERİNDEN OLUŞAN KUVVET

Turgut Bey'in kuvvetleriyle birleşerek manastırı gözlem altına alan Osman Bey, planını anlattıktan sonra "Gerisini pusatlarımız halledecek. Lakin içerde evlatlarımız olduğunu unutmayın. Pusatlarınızı ona göre çalacaksınız" diyerek uyarıda bulundu. Osman Bey alplere at binme emri verdiği sırada, tekfur askerlerinden oluşan bir kuvvet ortaya çıktı.