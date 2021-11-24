'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 72'nci bölümünde, tekfurlar tarafından kaçırılan Türk çocuklarını kurtarabilmek için her yolu deneyen Osman Bey, çocukların manastırda tutulduğunu öğrenince derhal harekete geçti.
TEKFUR ASKERLERİNDEN OLUŞAN KUVVET
Turgut Bey'in kuvvetleriyle birleşerek manastırı gözlem altına alan Osman Bey, planını anlattıktan sonra "Gerisini pusatlarımız halledecek. Lakin içerde evlatlarımız olduğunu unutmayın. Pusatlarınızı ona göre çalacaksınız" diyerek uyarıda bulundu. Osman Bey alplere at binme emri verdiği sırada, tekfur askerlerinden oluşan bir kuvvet ortaya çıktı.
"OSMAN BEY BU KEZ BİTTİ"
Tekfur askerleri Osman Bey ve alplerini hızla çembere alırken, Nikola, Kosses ve Rogatus da ortaya çıktı. Osman Bey'e giden istihbaratı öğrenerek çocukları başka bir manastıra gönderen Tekfur Rogatus "Çocukları sana öyleyece vereceğimi mi sandın" diyerek böbürlendi. Tekfur Nikola, "Her pusudan sağ çıkamazsın Osman Bey, bu kez bitti" diyerek meydan okudu.
Kuruluş Osman'da heyecan dolu sahne: Osman Bey Tekfurların tuzağını böyle boşa çıkardı! | Video
OSMAN BEY ÇEMBERİ YARDI
Sayıca üstün tekfur askerleri karşısında kahramanca direnen Osman Bey ve alpleri, kısa sürede duruma hakim oldu, ardından Osman Bey'in okçuları öne sürmesiyle çemberi yardı. Osman Bey tekfurların planını boşa çıkarırken Tekfur Kosses "Çocuklara gerçekten pek değer veriyor! Tuzağa hiç düşünmeden düştü!" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 72'nci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.