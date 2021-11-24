Mari Kosses'i karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşayan Turgut Bey, "Buyur seni dinlerim! Anlaşmayı bozdum deyi geldiysen… O defter kapanalı çok oldu!" dedi. Mari Kosses "Siz misafirlerinizi böyle ayakta mı ağırlarsınız" deyince Turgut Bey, Mari'yi otağına davet etti.

Turgut Bey, Mari'nin ziyaretinin sebebini anlamaya çalışırken, Mari "Her şeyi biliyorum. Abim ve tekfurlarla olan meseleleriniz beni pek alakadar etmiyor. Ayrıca bu yaşananların haklı bir sebebi var biliyorum. Çocuklara dokunmak canice… Ama çocukları kurtarmak için tekfur kalesine sızmak… çok cesurca!" diyerek Turgut Bey'in kahramanlığına vurgu yaptı. Turgut Bey ise "Mesele ne olursa olsun! Mari! Çocuğun canına tasallut edenin! Dünya ahiret peşini bırakmam!" dedi.

Marı Kosses'in ziyareti Turgut Bey'i şaşırttı | Video

Mar'nin neden evli olup olmadığını sorgulaması üzerine şaşıran Turgut Bey, Mari'nin "Merak ettiğim bir şey daha var. Sizin törelerinizde bir kadın istemediği bir evliliğe zorlanır mı?" sorusunu "Asla! Evvelce kadına onu isteyen adamda gönlü var mı yok mu diye münasip bir dille sorulur. Yoksa zorlanmaz" diyerek yanıtladı.

Mari, "Merak ettim! Aslında ağabeyim istemediğim halde beni Nikola'yla evlendirmek istiyor" diyerek itirafta bulundu. Şaşıran Turgut Bey ise "Ne deyi anlatırsın bunları? Ne demeye çalışırsın Mari?" diyebildi.

Mari, Turgut Bey'in bu sorusuna cevap veremedi ve teşekkür ederek otağdan çıktı. Mari'nin sürpriz ziyareti ve sözleri Turgut Bey'i derin düşüncelere sevk etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 72'nci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.