Reynmen’e kötü haber! Ünlü fenomen milyonluk davayı kaybetti

200 BİN EURO'YU İADE EDECEK



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya Rıza Cerit'in avukatı Eda Salman ve Reynmen'in avukatı katılım sağladı. Mahkeme davanın kabulüne ve Reynmen'in 200 bin Euro'yu dava tarihinden itibaren işleyecek en yüksek faizle ödeyecek. Avukat Eda Salman "Bu dava koronavirüs sebebiyle ertelenen organizasyonlar için mücbir sebep teşkil edilebileceğine dair emsal bir karar oldu" açıklamasında bulundu.