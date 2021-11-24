Reynmen’e kötü haber! Ünlü fenomen milyonluk davayı kaybetti

Organizasyon şirketi Riba Events aracılığıyla Avrupa'da gerçekleşecek 500 bin Euro'luk turne için Rıza Cerit ile Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş arasında Eylül 2019 yılında imzalar atıldı. Riba Events, konser öncesi Reynmen'e 200 bin Euro ödeme yapıldı.
KONSERLER İPTAL OLDU
Ancak salgın nedeniyle 2020 Mart'ta dünya çapında sokağa çıkma yasakları getirilince konserler iptal oldu. İddiaya göre Fenomen Reynmen ödenen 200 bin Euro'yu geri iade etmedi.
DAVA AÇILDI
Rıza Cerit avukatı Eda Salman İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Dilekçede, "Riba Events, konserler için Reynmen'e 500 bin Euro ödeme konusunda anlaşmıştır. Konser öncesi Reynmen'e 200 bin Euro ödeme yapılmıştır. Ancak salgın nedeniyle kalabalık organizasyonlar iptal edildiği için şirket, Reynmen'e ödediği 200 bin Euro'yu defalarca sözlü olarak geri istemiştir. 200 bin Euro'nun iadesini istiyoruz" denildi.
200 BİN EURO'YU İADE EDECEK
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya Rıza Cerit'in avukatı Eda Salman ve Reynmen'in avukatı katılım sağladı. Mahkeme davanın kabulüne ve Reynmen'in 200 bin Euro'yu dava tarihinden itibaren işleyecek en yüksek faizle ödeyecek. Avukat Eda Salman "Bu dava koronavirüs sebebiyle ertelenen organizasyonlar için mücbir sebep teşkil edilebileceğine dair emsal bir karar oldu" açıklamasında bulundu.