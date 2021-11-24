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Giriş Tarihi: 24.11.2021 09:18 Son Güncelleme: 24.11.2021 09:24

Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun tatsız gecesi! Partideki sarhoş ortalığı karıştırdı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu’nun tatsız gecesi! Partideki sarhoş ortalığı karıştırdı

Cengiz Kurtoğlu, İstanbul Sarıyer’de bir doğum günü partisine katıldı. Oturduğu masadaki M.C. adlı kişi, alkolün dozunu kaçırıp sanatçı arkadaşlarına küfür edince Cengiz Kurtoğlu ile aralarında gerilim yaşandı. Cengiz Kurtoğlu, bu iddiaları yalanlayarak GÜNAYDIN’a olayın iç yüzünü anlattı.

Cengiz Kurtoğlu'nun, bir yakınının doğum günü için gittiği partide M.C. isimli kişiyle kavga ettiği, ardından da onu darp ettiği iddia edildi.

'DARP FALAN YOK'

Kurtoğlu ise bu iddiaları yalanlayarak GÜNAYDIN'a olayın iç yüzünü şöyle anlattı: "Alkolün dozunu kaçıran bir adam, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen gibi isimlere küfür etmeye başlayınca gerginlik yaşandı.

Kendisini ikaz ettim ancak küfre devam edince onu sadece ittim. Darp ya da benim polisten kaçma gibi bir durumum yok, evimdeyim."

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Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun tatsız gecesi! Partideki sarhoş ortalığı karıştırdı
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