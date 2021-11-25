‘Destan’a görkemli izleme

Türk televizyon tarihinin en iddialı projelerinden biri olan, Bozdağ Film imzalı atv dizisi 'Destan
', izleyiciyle buluştu. Dizi yayınlanan ilk bölümüyle Tüm Kişiler
ve 20+ABC1'de en yüksek izlenme oranlarına ulaşarak birinci oldu. Türkiye'yle birlikte dünyanın birçok ülkesinde de merakla beklenen Destan'ın ilk bölümünü oyuncular, yapım ekibi, atv yönetimi ve çalışanları, Turkuvaz Medya Merkezi
'nde düzenlenen galada hep beraber izledi. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ
'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh
'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz
ve Nehir Erdem
'in kaleme aldığı Destan'ın başrollerini Ebru Şahin
, Edip Tepeli
ve Selim Bayraktar
üstleniyor.
'OLAĞANÜSTÜ BIR IŞ ÇIKARDIK'
YAPIMCI Mehmet Bozdağ, yeni projesi hakkında şunları söyledi: "Bir yıllık hazırlık süreci ile yayına getirdik. Tüm ekip arkadaşlarıma, yayıncı kuruluşumuz atv'ye can-ı gönülden teşekkür ederim. Çünkü bu Türk televizyonları için irrasyonel bir projeydi. Bize inandılar, güvendiler ve bizi desteklediler. Artık işimiz daha da zor. 'Destan'la çıtayı bu noktaya getirdik, daha da iyi hale getirmeliyiz. Kendi adıma söyleyebilirim ki; olağanüstü bir iş çıkardık. Hepimizin yüreğine, emeğine sağlık."
EKRAN YOLCULUĞU ZİRVEDE BAŞLADI
'DESTAN', birinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 8.74 reyting ve yüzde 20.17 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde yüzde 7.61 reyting ve yüzde 16.63 izlenme payı elde ederek salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Açılış bölümünde, çift başlı kurt destanını bozkıra yayan Akkız ile Gök Hanlığı'nın hükümdarı babası Alpagu'nun sarayında zorlu bir hayat süren Batuga'nın kaderi çocuk yaşta birlikte çizildi. Babası Alpagu Han'ın ihanetiyle sarsıldığı annesi Tılsım'ı gözleri önünde öldürmesi, küçük Batuga'yı derin bir acıya sürükledi. Hırsını alamayan Alpagu Han, Tılsım'ın ailesinin yaşadığı Dağ Hanlığı'na giderek hesap sorduğu sırada Akkız'ın babasını öldürdü. Bu acılı günde tanışan Akkız ve Batuga birbirini hiç unutmadı.