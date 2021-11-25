Ebru Şahin Hollywood’un kadın yıldızlarına taş çıkarttı! Çift başlı kurdun pençesi

İlk bölümde iki muazzam oyunculuk izledim. Biri, Akkız'ı oynayan Ebru Şahin'di. Onun, rolüne nasıl asker gibi hazırlandığını bu sütunlarda yazmış, "Yerli Zeyna geliyor" diye müjdeyi vermiştim. Ebru Şahin at binmeden yay kullanmaya, yakın dövüşten kılıç sahnelerine kadar tüm aksiyonlarda Hollywood'un kadın yıldızlarına taş çıkaracak bir performans sergiledi. Duygusal sahnelerde ise insanın ciğerine işleyecek bir oyunculuk ortaya koydu. Ama ilk bölümün gerçek yıldızı Selim Bayraktar'dı. Alpagu'nun göründüğü her sahne ayrı bir oyunculuk resitali gibiydi.