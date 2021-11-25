Ebru Şahin Hollywood’un kadın yıldızlarına taş çıkarttı! Çift başlı kurdun pençesi

Atv'nin yeni dizisi Destan, daha ilk bölümüyle yukarıdaki ismi herkese ezberletti.
Diziyi proje aşamasından ilk çekimlerine kadar yerinde takip etmiş, "Atv yeni bir Destan yazacak" demiştim. İki muazzam platoda, tam 1500 kişinin emeğiyle hayata geçirilen Destan, daha başlamadan pek çok ülkeye satılmıştı. Nitekim ilk bölümüyle beni mahcup etmedi. Benim gibi dönem dizilerinden büyük beklentileri olanları bile fazlasıyla tatmin etti.
İlk bölümde iki muazzam oyunculuk izledim. Biri, Akkız'ı oynayan Ebru Şahin'di. Onun, rolüne nasıl asker gibi hazırlandığını bu sütunlarda yazmış, "Yerli Zeyna geliyor" diye müjdeyi vermiştim. Ebru Şahin at binmeden yay kullanmaya, yakın dövüşten kılıç sahnelerine kadar tüm aksiyonlarda Hollywood'un kadın yıldızlarına taş çıkaracak bir performans sergiledi. Duygusal sahnelerde ise insanın ciğerine işleyecek bir oyunculuk ortaya koydu. Ama ilk bölümün gerçek yıldızı Selim Bayraktar'dı. Alpagu'nun göründüğü her sahne ayrı bir oyunculuk resitali gibiydi.
Gördük ki Orta Asya'dan beri Türk'ün Türk ile imtihanı kaderimize yazılmış. Düşmanlarımızdan daha çok en yakınımızdakilerle boğuşuyoruz. Bugün de farklı değil. Darbe ile yapamadıklarını dolar ile başarmaya çalışan hainlere karşı tek çarenin "Tek, bir, bütün, yekpare" olmak gerektiğini, bunun için de tarihteki saklı gücümüzü kullanmamız, özümüze dönmemiz gerektiğini anlatıyor Destan...
Dizi ayrıca Türklerde kadının konumunun ve etkisinin ne denli büyük olduğunu hatırlatıyor. Yani söylendiği gibi ataerkil değil, anaerkil bir toplum olduğumuzu. Peki Ecelerden, Kadın Han'lardan, eski koca cinayetlerine nasıl geldik?.. Toplumumuzu yönlendiren karar mekanizmalarının başı, sözü dinlenen, saygıda kusur edilmeyen, kutsal varlığımız kadını nasıl eski koca dehşetine mahkum ettik? Biz, kahraman, korkusuz analarımızı, bacılarımızı ne zaman sokağa çıkamaz hale getirdik? İşte asıl sorgulamamız gereken mesele bu...