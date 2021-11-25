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Giriş Tarihi: 25.11.2021

İyilik için çevrim içi buluştular

İyilik için çevrim içi buluştular
Darülaceze'nin Gönül Elçisi ve Anatoli markasının kurucusu Beyhan N. Bağış, sosyal destek vakfı Andrea Bocelli Foundation'ın kurucusu İtalyan tenor Andrea Bocelli ve eşi Berti Bocelli ile çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi. Türkiye'den ve dünyadan önemli isimlerin katıldığı toplantıda vakfın amacı, faaliyetleri ve hedefleri konuşuldu. Bağış, ünlü tenor için "Bocelli insanların hayatına sadece müzik yeteneği ile değil, dünyanın dört bir yanındaki çocukların hayatına yardım ederek de dokunuyor" dedi.
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İyilik için çevrim içi buluştular
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