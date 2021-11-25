İyilik için çevrim içi buluştular

Darülaceze
'nin Gönül Elçisi ve Anatoli markasının kurucusu Beyhan N
. Bağış, sosyal destek vakfı Andrea Bocelli
Foundation'ın kurucusu İtalyan tenor Andrea Bocelli ve eşi Berti Bocelli
ile çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi. Türkiye'den ve dünyadan önemli isimlerin katıldığı toplantıda vakfın amacı, faaliyetleri ve hedefleri konuşuldu. Bağış, ünlü tenor için "Bocelli insanların hayatına sadece müzik yeteneği ile değil, dünyanın dört bir yanındaki çocukların hayatına yardım ederek de dokunuyor" dedi.