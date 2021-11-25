‘Kuruluş Osman’ tüm kategorilerde zirvede! Osman Bey tekfurları alt etti çocukları kurtardı

Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %10,38 izlenme oranı ve 25,34 izlenme payı, AB'de %8,27 izlenme oranı ve 21,77 izlenme payı 20+ABC1'de %10,29 izlenme oranı ve %23,85 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.