Son dakika: ’Bıçaklı Saldırı’ olayına adı karışan Cengiz Kurtoğlu sosyal medyadan sitem etti!

Tatsız gecenin ardından ifade veren Cengiz Kurtoğlu, son olarak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile 'Bıçaklı saldırı' olayının asla yaşanmadığını belirterek olayın görüntülerini paylaştı.

Cengiz Kurtoğlu'ndan "bıçakla saldırı" görüntülerine ilk açıklama geldi | Video

Cengiz Kurtoğlu paylaşımında "Öncelikle böyle bir haberle sizlerin karşısına çıkmak istemezdim. Bir konuya açıklık getirmem gerekiyor. Ben de herkes gibi kendine ait değer yargıları olan bir insanım. Eş aile, dost gibi konularda ise oldukça hassasım. Sevdiklerime karşı söylenen haksız bir söylemi asla kabul edemem. Böyle tartışmanın 'Bıçaklı Saldırı' olarak lanse edilmesinden dolayı oldukça üzgünüm. Bu konuyla alakalı hukuki süreci avukatım başlatıp takip edecek. Bu bilgi kirliliğinin ortadan kalkması adına da olaya ait görüntülerin orijinal ve montajsız halini sizlerle paylaşıyorum. Olay artık kamuoyunun takdirindedir" ifadelerine yer verdi.