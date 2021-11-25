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Giriş Tarihi: 25.11.2021 07:01 Son Güncelleme: 25.11.2021 07:36

Süper Star Ajda Pekkan uzayda!

Süper Star Ajda Pekkan uzayda!

Ajda Pekkan, Ajda albümünün çıkış şarkısı olan Bi Tık’a klip çekti. Sanatçı, bu çalışmada zaman yolculuğuna çıktı. Kısa film tadındaki klipte Süper Star, ateşle oynadı, buzlar kraliçesi oldu ve bir astronot olarak uzaya çıktı. İki gün süren klip çekiminin yönetmenliğini ise Nihat Odabaşı üstlendi.

Süper Star Ajda Pekkan, Nihat Odabaşı yönetmenliğinde Türkiye'nin ilk virtual klibini çekti. Pekkan, 'Ajda' albümünün çıkış şarkısı 'Bi Tık'ın klibinde, ilk çağlara gidiyor, paralel zamanlar arasında dolaşıyor, gökyüzünden iniyor, hatta uzaya bile ışınlanıyor.

Klipte tüm hayatlarda birbirine hep aşık olan ama birbirlerine hep bir tık geç ya da erken geldikleri için kavuşamayan iki aşığın hikayesi anlatılıyor.

Çağlar, zamanlar ve mekanlar arasında seyahat ederken farklı kimliklerine bürünen Süper Star; kimi zaman Buzlar Kraliçesi oldu, kimi zaman Süper Star Astronot, kimi zaman ise Ateşe Yürüyen Efsane...

İki gün süren çekimler boyunca günde 16 saat ayakta duran Pekkan, disipliniyle de beğeni topladı. Süper Star çekimlerde ateşle oynadı, karlara oturdu, çelik halatlarla tavana asıldı.

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Süper Star Ajda Pekkan uzayda!
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