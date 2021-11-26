EDHO setindeki kavga davasında yeni gelişme! Dizi oyuncuları olay gününü anlattı

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Can Cem İyidoğan ve müştekiler Oktay Kaynarca, Tevfik Erman Kutlu ve Yunus Emre Yıldırımer'in avukatı katıldı.
OKTAY KAYNARCA 'ŞİKAYETÇİYİM' DEDİ
Celse arasında ifade veren müşteki Oktay Kaynarca, olay günü dizi çekimi için otelde bulunduklarını belirterek 'Yukarıdaki arkadaşlarımızın yardım çığlıkları üzerine ben de üst kata çıktım. İsimlerini olay nedeniyle öğrendiğim Arif ve Şiar'ın alkollü oldukları için hakaretler savurduğunu duydum. Bu eylemlerini bana karşı da sürdürdüler. İlk önce temkinli olup olayı yatıştırmaya çalıştım. Sakinlik olunca aşağı indim fakat sanıklar aşağı gelerek eylemlerine devam etti. Şikayetçiyim' diyerek sanıklara karşı herhangi bir hakaret ve tehdidinin olmadığını söyledi.
'DİZİYİ GERÇEK HAYATTA YAŞIYORUZ' LAFINI DUYMUŞ
Müşteki Yunus Emre Yıldırımer, celse arasındaki beyanında olay günü çekimleri tamamlayıp kıyafet odasına giderek üstünü değiştireceğini, bu sırada otel odasında yarı çıplak alkollü gezen şahıslar olduğunu gördüğünü, fotoğraf çektirmek istediklerini anlattı. Devamında ise Yıldırımer, 'Şahıslar fotoğraf çektirmek isteyince Tevfik fotoğraf çektirdi. Ben aşağıya indim ama sesleri duyunca geri yukarı çıktım. 2 sanığı yatıştırmaya çalışıyorlardı. Arif ve Şiar'ın 'Sizin dizide yaptıklarınızı biz gerçek hayatta yapıyoruz' dediğini duydum. Hakaret ve darp eylemim olmadı' diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.
'FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN ZORLADILAR'
Müşteki Tevfik Erman Kutlu ise beyanında 'Olay günü koridorda alkollü şahıslarla toplu fotoğraf çektirdiğini, ardından şahısların taşkınlık yapmaya başladığını, aşağıya inmek istediğinde önümüzü kesip fotoğraf çektirmede ısrarcı olduklarını, aşağı indiğinde sesleri duyup tekrar yukarı çıktığını, Şiar isimli şahsın hakaretler ettiğini ve sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.
OTEL İŞLETMECİSİ ANLATTI
Tanık olarak dinlenen otelin işletmecisi olan A.S. ise bazı müşterilerin dizi oyuncularına karşı saldırıda bulunduklarını aktararak , 'Olay günü dizi çekimi vardı, set çalışanı bir takım bayanlar yanımıza geldiler. Yukarıda bazı erkeklerin kendilerine sarkıntılık yaptıklarını söylediler. Ben de otel çalışanları ile birlikte yukarı çıkıp duruma baktığımda bazı otel misafirlerinin dizi oyuncularına karşı saldırıda bulunduklarını gördüm. Sonrasında olaylar aşağıda devam etti' ifadelerini kullandı.
DAVA ERTELENDİ
Duruşma sonu mahkeme, eksiklerim giderilmesi için davayı erteleme kararı aldı.