EDHO setindeki kavga davasında yeni gelişme! Dizi oyuncuları olay gününü anlattı

OKTAY KAYNARCA 'ŞİKAYETÇİYİM' DEDİ

Celse arasında ifade veren müşteki Oktay Kaynarca, olay günü dizi çekimi için otelde bulunduklarını belirterek 'Yukarıdaki arkadaşlarımızın yardım çığlıkları üzerine ben de üst kata çıktım. İsimlerini olay nedeniyle öğrendiğim Arif ve Şiar'ın alkollü oldukları için hakaretler savurduğunu duydum. Bu eylemlerini bana karşı da sürdürdüler. İlk önce temkinli olup olayı yatıştırmaya çalıştım. Sakinlik olunca aşağı indim fakat sanıklar aşağı gelerek eylemlerine devam etti. Şikayetçiyim' diyerek sanıklara karşı herhangi bir hakaret ve tehdidinin olmadığını söyledi.