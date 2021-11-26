Ünlü aktör "The Rock" Dwayne Johnson’dan hayranına büyük sürpriz! Dwayne Johnson arabasını hediye etti

Deniz kuvvetleri gazisi olan Oscar Rodriguez, bir konuşma sırasında kendi hikayesini ABD'li aktör Dwayne Johnson'a anlattı.
HİKAYESİNDEN ETKİLENDİ
Ünlü yıldız Dwayne Johnson, tüm izleyiciler hakkında bilgi topladığını ve en çok Oscar'ın hikayesinden etkilendiğini belirtti.
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İŞTE OSCAR'IN HİKAYESİ
"Oscar 75 yaşındaki annesine bakıyor. Kişisel antrenörlük yapıyor. Aile içi şiddet mağduru kadınlara destek veriyor. Gururlu ve alçakgönüllü bir donanma gazisi."
OYUNCUYA SARILDI
O hikayeden etkilenen Johson, Oscar'a çok güzel işler başardığını söyleyerek onu tebrik etti.
Ardından Oscar Rodriguez'i dışarı çağırdı ve ona sürprizini gösterdi. Oscar, bu hediye karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayarak ağlamaya başladı ve oyuncuya sarıldı.
GÖSTERİME DAVET ETTİ
Johnson, hayranının duygulandığı anları sosyal medyadan da paylaştı. Dwayne Johnson, onun iyi bir insan olduğunu ve bir arabadan daha fazlasını hak ettiğini söyleyerek, çalışmalarında ona başarı diledi.
Ünlü aktör Dwayne Johnson, Oscar'ı başrolünde yer aldığı Red Carpet filminin özel gösterimine de davet etti.