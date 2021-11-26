Ünlü aktör "The Rock" Dwayne Johnson’dan hayranına büyük sürpriz! Dwayne Johnson arabasını hediye etti

Deniz kuvvetleri gazisi olan Oscar Rodriguez, bir konuşma sırasında kendi hikayesini ABD'li aktör Dwayne Johnson'a anlattı.

HİKAYESİNDEN ETKİLENDİ

Ünlü yıldız Dwayne Johnson, tüm izleyiciler hakkında bilgi topladığını ve en çok Oscar'ın hikayesinden etkilendiğini belirtti.

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İŞTE OSCAR'IN HİKAYESİ

"Oscar 75 yaşındaki annesine bakıyor. Kişisel antrenörlük yapıyor. Aile içi şiddet mağduru kadınlara destek veriyor. Gururlu ve alçakgönüllü bir donanma gazisi."