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Giriş Tarihi: 26.11.2021 19:09

Ünlü oyuncu Kaya Olgar hayatını kaybetti

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Ünlü oyuncu Kaya Olgar hayatını kaybetti

Muğla Köyceğiz’de yaşayan ünlü manken ve oyuncu Kaya Olgar hayatını kaybetti.

Muğla Köyceğiz'de yaşayan 57 yaşındaki ünlü oyuncu Kaya Olgar, hayatını kaybetti. Bir dönemin ünlü mankeni ve foto modeli olan Olgar'ın acı haberini organizatör Tuncay Erkul, duyurdu. Uzun yıllardır Köyceğiz'de yaşayan Olgar'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından defnedildi.

KAYA OLGAR KİMDİR?

Bir dönemin önemli manken ve fotomodellerinden olan Kaya Olgar, Arka Sokaklar (2006), Yedi Numara (2000), Gelinlik Kız (2000), Çılgın Bediş (1998), Gurur (1994), İki Kız Kardeş (1992), Kavanozdaki Adam (1987) gibi bir çok dizi ve filmde rol aldı.

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Ünlü oyuncu Kaya Olgar hayatını kaybetti
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