Armağan Çağlayan’dan takipçisine olay yanıt! “Çok kilo almışsınız” diyen takipçisine ayar verdi

Sivri diliyle bilinen Armağan Çağlayan, dün paylaştığı bir fotoğrafının altına yapılan bir yoruma çok sinirlendi.
Yaptığı programlarla televizyonun en unutulmaz yarışma programlarına imza atan ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, şimdilerde aldığı kilolarla gündemde.
Çağlayan'a takipçileri, Nerede o Popstar'daki Armağan Çağlayan şeklinde ve çok kilo aldığına dair yorumlarda bulunuyorlar.
Çağlayan ise takipçisine sert bir üslupla, 'Siz mi taşıyorsunuz eve giderken?' şeklinde verdiği yanıtla olay oldu.
YouTube üzerinden 'Gör Beni' adlı programında her hafta ünlü isimleri ağırlayan Armağan Çağlayan, konuk almak istediği son kişi hakkında çok konuşulacak bir tweet attı.
2003 yılındaki ilk 'Popstar Türkiye' yarışmasında boy gösteren Ajdar'ı programa konuk etmek için aradıklarını duyuran ünlü televizyoncu, bir döneme damga vuran ismin istediği ücreti de takipçileriyle paylaştı.
Çağlayan, "Gününüzü şenlendireyim mi? 'Gör Beni'de konuk etmek içim Ajdar'ı aradık. Konuk olmak için 1 milyon euro istedi" mesajıyla gündem oldu. Çağlayan'ın gönderisine yorum yağdı.