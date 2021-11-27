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Giriş Tarihi: 27.11.2021 11:30 Son Güncelleme: 27.11.2021 12:06

Armağan Çağlayan'dan takipçisine olay yanıt! “Çok kilo almışsınız” diyen takipçisine ayar verdi

Armağan Çağlayan’dan takipçisine olay yanıt! “Çok kilo almışsınız” diyen takipçisine ayar verdi

Armağan Çağlayan, son yıllarda Youtube’da yaptığı programlarla gündeme geliyor. Çağlayan son olarak, kendisi için “çok kilo almışsınız” diyen takipçisine ayar verdi.

Armağan Çağlayan, son yıllarda Youtube'da hazırlayıp sunduğu programla gündeme geliyor.

Sivri diliyle bilinen Armağan Çağlayan, dün paylaştığı bir fotoğrafının altına yapılan bir yoruma çok sinirlendi.

Yaptığı programlarla televizyonun en unutulmaz yarışma programlarına imza atan ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, şimdilerde aldığı kilolarla gündemde.

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Çağlayan'a takipçileri, Nerede o Popstar'daki Armağan Çağlayan şeklinde ve çok kilo aldığına dair yorumlarda bulunuyorlar.
Çağlayan ise takipçisine sert bir üslupla, 'Siz mi taşıyorsunuz eve giderken?' şeklinde verdiği yanıtla olay oldu.


YouTube üzerinden 'Gör Beni' adlı programında her hafta ünlü isimleri ağırlayan Armağan Çağlayan, konuk almak istediği son kişi hakkında çok konuşulacak bir tweet attı.

2003 yılındaki ilk 'Popstar Türkiye' yarışmasında boy gösteren Ajdar'ı programa konuk etmek için aradıklarını duyuran ünlü televizyoncu, bir döneme damga vuran ismin istediği ücreti de takipçileriyle paylaştı.

Çağlayan, "Gününüzü şenlendireyim mi? 'Gör Beni'de konuk etmek içim Ajdar'ı aradık. Konuk olmak için 1 milyon euro istedi" mesajıyla gündem oldu. Çağlayan'ın gönderisine yorum yağdı.

Yeni Yıl Konseri
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Armağan Çağlayan'dan takipçisine olay yanıt! “Çok kilo almışsınız” diyen takipçisine ayar verdi
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