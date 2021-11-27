Armağan Çağlayan’dan takipçisine olay yanıt! “Çok kilo almışsınız” diyen takipçisine ayar verdi

Çağlayan'a takipçileri, Nerede o Popstar'daki Armağan Çağlayan şeklinde ve çok kilo aldığına dair yorumlarda bulunuyorlar.

Çağlayan ise takipçisine sert bir üslupla, 'Siz mi taşıyorsunuz eve giderken?' şeklinde verdiği yanıtla olay oldu.



YouTube üzerinden 'Gör Beni' adlı programında her hafta ünlü isimleri ağırlayan Armağan Çağlayan, konuk almak istediği son kişi hakkında çok konuşulacak bir tweet attı.