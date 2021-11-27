Davette Yunan rüzgarı esti

Cemiyet ve magazin hayatının tanınmış isimleri, ünlü çanta markası Kooreleo'nun, Ayşen Armağan A2 Design'daki davetinde buluştu. Organizasyona katılanlar arasında Sevan Bıçakçı
, Ayşe Kucuroğlu
, Sibel Bilgiç
, Erica Balbay
, Berna Ataman
, Taylan Kümeli de vardı. Markanın designer ve kurucusu Leila Karr'ın da Ayşen Armağan'ın davetlisi olarak ilk defa Türkiye'ye geldiği organizasyonda Antik dönemden izler taşıyan çantalar tanıtıldı. Çantalar, Leila Karr'ın özgün tasarımlarının Yunanistan'ın görkemli mirasından gelen malzemelerinden, geleneksel dokumalar ve lüks kumaşlarla harmanlanmasından oluşuyor.