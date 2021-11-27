Destan'ın 2. bölümünün 2. tanıtımı yayınlandı: "Çift başlı kurdun pençesi sensin!"

Sezonun merakla beklenen yeni dizisi 'Destan', ATV ekranındaki ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. 'Destan', ilk bölümde yer alan heyecan dolu sahnelerle izleyicileri kendisine hayran bıraktı.
KADROSUYLA DA DİKKAT ÇEKTİ!
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstlendi.
İKİNCİ BÖLÜMÜN İKİNCİ TANITIMI YAYINLANDI! İZLEYİCİLERİ HEYECANLANDIRAN FRAGMAN!
Destan'ın bugün ikinci bölümünün ikinci tanıtımı yayınlandı. Dizinin ikinci bölümünde de heyecan dorukta olacak.
Destan 2. bölüm 2. tanıtım... ‘’Çift başlı kurdun pençesi sensin!’’ | Video
ÜNLÜ HOCALARDAN OYUNCULARA TARİH DERSLERİ
Hazırlık süreci bir yıl boyunca devam eden 'Destan'da 8'inci yüzyıl Orta Asya yaşamını ekrana taşımak yoğun bir çalışma yürütüldü. Dizisinin danışmanları Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Doç. Dr. Mehmet Fatih Doğrucan ve Prof. Dr. Erkan Göksu, hikayenin geçtiği dönem ve dönemin yaşamıyla ilgili oyunculara üç ay boyunca teorik dersler verdi.
GÖRKEMLİ DEKORLARIN İNŞASI ALTI AY SÜRDÜ
Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 20 bin metrekare alanda, döneme ait Asya Türk mimarisine uygun şekilde Gök Hanlığı Sarayı ve bahçeleri inşa edildi. Gök Hanlığı Sarayı dahilinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda 4.500 metrekare kapalı alan içerisine saray kabul odası ve hanedan üyeleri için yaşam odaları yer aldı.
Bozdağ Film Platosu dahilinde ise 5800 metrekarelik açık platoda sekizinci asır bölgenin Türk mimarisi esas alınarak şehir sokakları ve çarşısı yapıldı. Döneme ait 50 çadırlık iki oba 15 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar Türkmenistan'da projeye özel olarak üretildi. Dekorların inşası altı ay sürerken, 287 kişilik sanat ekibi görev aldı.