İki dev isimden muhteşem gece! Tunca ve Sözen Bodrum’da bir araya geldi!

8 yıldır Bodrum'da yaşamını sürdüren ve gençlere Türk Sanat Müziğini sevdirmek üzere çalışmalarına da devam eden Sözen'e doğum gününde Devlet Sanatçısı Zekai Tunca tarafından seslendirilen 'iyi ki Doğdun, İyi ki Varsın' bestesi hediye edilmişti. Perihan Sözen ve arkadaşlarının kurduğu Yıldızlar Korosuna, Türk Sanat Müziği'nin dev ismi Zekai Tunca da dahil olunca, hediye edilen beste single'a dönüştü.

Bodrum Güçbirliği Derneği'nin katkılarıyla çıkan single'ın tanıtımı dün gece Turgutreis'de yapılan Hüzzam Gecesi'nde yapıldı. Meydan Faslı şeklinde gerçekleşen geceye ünlü sanatçı Zekai Tunca ve Bodrum Güçbirliği Derneği Başkanı Serdar Kayhan da katıldı. Perihan Sözen tarafından kurulan yaklaşık 30 kişilik "Yıldızlar Korosu"nun muhteşem performansıyla renklenen ve yaklaşık 200 kişinin katıldığı gecenin sunuculuğunu Dr. Ayşegül Aksoy yaptı.

Perihan Sözen ile bir doğum gününde Bodrum'da bir araya geldiklerini belirten Devlet Sanatçısı Zekai Tunca; "Perihan Sözen ile 1988 yılında bir aylık bir çalışmamız oldu, neler yapıyorsun diye konuşurken koro projesinden bahsetti. Pandemi döneminde olumsuz şartlar gereği müzikten uzak kaldık ve mutsuzduk. Beni koroya davet etti ve oradaki arkadaşlarla kısa sürede kaynaşarak, güzel çalışmalar yapmaya başladık" dedi.

HEDİYEM BU ESER OLDU



Hediye fikrinin nasıl çıktığını da anlatan Zekai Tunca; "O gün Perihan'ın doğum günü olduğunu bilmiyordum. Karşılaşınca 'bir hediye alamadım bari sana bir şarkı göndereyim' dedim. Sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a ait olan besteyi seslendirip kendisine gönderdim ve koro ile birlikte şarkı üzerinde çalıştık. Bodrum Güçbirliği Derneği'nin katkılarıyla da bu şarkıyı bir single olarak çıkardık. İçinde bulunduğum koromuz ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde halk konserleri yapmayı düşünüyoruz. Single ve konserlerimizden elde edilecek gelirler, gençlerimizin müzik eğitimi için harcanacak. Türk Sanat Müziği'ni yaşatmak ve sevdirmek için yaptığımız bu güzel çalışmada bizlere destek veren Bodrum Güçbirliği Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

7 yıldır Bodrum'da yaşamını sürdürdüğünü belirten Perihan Sözen; "Bodrum'daki yaşamımı devam ettirirken, Türk Sanat Musikisinin gelişimi ve devamı için bir sanat korosu kurduk. Böylece Türk Sanat müziğini genç nesillere aktararak, öğrenciler yetiştiriyoruz. Zekai hoca benim doğum günüm olduğunu bilmediği için hediye alamamıştı ve bunun yerine 'dur sana bir hediye vereyim, ben yeni bir şarkı yaptım ve onu sana hediye ediyorum' dedi. Hediye ettiği 'İyi ki Doğdun, İyi ki Varsın' isimli şarkıyı duyunca çok beğendim ve arkadaşlarımın da çok beğenmesi ile birlikte bu şarkı için bir single çalışması yaptık ve çıkardık. Müthiş bir çalışma oldu. Bundan sonra herkesin doğum günlerini bizim şarkımız ile kutlayacağına inanıyorum. Bodrum Güçbirliği Derneği'nin destekleri ile çıkardığımız bu single çalışmamızdan elde edilecek gelirleri de gençlerimizin müzik eğitimi için harcayacağız" dedi.