İlker Kaleli çaldı sevgilisi Sıla söyledi! Sosyal medyayı salladılar…

Sanatçı Sıla Gençoğlu'nun yeni şarkısının düzenlemesini sevgilisi İlker Kaleli yaptı. Ünlü oyuncu, şarkının akustik ve elektro gitarlarını da çaldı.
Oyunculuğun yanında müzikle de ilgilenen ve rol aldığı 'Poyraz Karayel', 'Dip', 'Silsile' gibi birçok projenin şarkılarına sesiyle hayat veren İlker Kaleli, bu kez sevgilisi Sıla'nın yeni single'ı için stüdyoya girdi.
Hürriyet'in haberine göre; Kaleli, Duman grubuna ait şarkının hem düzenlemesini yaptı hem de akustik ve elektro gitarlarını çaldı.
İskender Paydaş'ın Bodrum'daki müzik stüdyosunda çalışan Sıla ve İlker Kaleli'nin sürpriz işbirliği, müzisyen Umut Yaşar Sarıkaya'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıktı.
SILA'DAN BİR İLK
Müzik kariyerinde ilk kez kendi yazmadığı bir şarkıyı yayınlamaya hazırlanan Sıla'nın single'ı, önümüzdeki günlerde çıkacak.