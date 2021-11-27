İlker Kaleli çaldı sevgilisi Sıla söyledi! Sosyal medyayı salladılar…

Oyunculuğun yanında müzikle de ilgilenen ve rol aldığı 'Poyraz Karayel', 'Dip', 'Silsile' gibi birçok projenin şarkılarına sesiyle hayat veren İlker Kaleli, bu kez sevgilisi Sıla'nın yeni single'ı için stüdyoya girdi.