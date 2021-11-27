Haberler Günaydın Haberleri İlker Kaleli çaldı sevgilisi Sıla söyledi! Sosyal medyayı salladılar…
Giriş Tarihi: 27.11.2021 12:48

İlker Kaleli çaldı sevgilisi Sıla söyledi! Sosyal medyayı salladılar…

İlker Kaleli çaldı sevgilisi Sıla söyledi! Sosyal medyayı salladılar…

Aşk hayatındaki hızlı değişikliklerle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Sıla, geçtiğimiz günlerde aşk bombasını patlatmıştı. Ünlü şef Hazer Amani ile Ocak 2020'de nikah masasına oturan Sıla, 11 aylık evliliğini bu yılın başında noktalamıştı. Boşandıktan kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açan şarkıcı, gönlünü oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırmıştı. Sıla Gençoğlu'nun yeni şarkısının düzenlemesini sevgilisi İlker Kaleli yaptı. Ünlü oyuncu, şarkının akustik ve elektro gitarlarını da çaldı.

Sanatçı Sıla Gençoğlu'nun yeni şarkısının düzenlemesini sevgilisi İlker Kaleli yaptı. Ünlü oyuncu, şarkının akustik ve elektro gitarlarını da çaldı.

Oyunculuğun yanında müzikle de ilgilenen ve rol aldığı 'Poyraz Karayel', 'Dip', 'Silsile' gibi birçok projenin şarkılarına sesiyle hayat veren İlker Kaleli, bu kez sevgilisi Sıla'nın yeni single'ı için stüdyoya girdi.

Hürriyet'in haberine göre; Kaleli, Duman grubuna ait şarkının hem düzenlemesini yaptı hem de akustik ve elektro gitarlarını çaldı.

Yeni Yıl Konseri
Yeni Yıl Konseri

İskender Paydaş'ın Bodrum'daki müzik stüdyosunda çalışan Sıla ve İlker Kaleli'nin sürpriz işbirliği, müzisyen Umut Yaşar Sarıkaya'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıktı.

SILA'DAN BİR İLK

Müzik kariyerinde ilk kez kendi yazmadığı bir şarkıyı yayınlamaya hazırlanan Sıla'nın single'ı, önümüzdeki günlerde çıkacak.

Yeni Yıl Konseri
Yeni Yıl Konseri
ARKADAŞINA GÖNDER
İlker Kaleli çaldı sevgilisi Sıla söyledi! Sosyal medyayı salladılar…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA