Koca Neşet Ertaş’ı ‘panayır sanatçısı yaptılar’

ROBOT 'HOŞ GELDİNİZ' DİYOR
GÜNAYDIN, 25 Kasım tarihinde Neşet Ertaş
'ın konuşan mumya robotunu 'Ah Sanal Dünyada
, Sanaldan Yüzüme Gülen Dünyada' başlığıyla haber yapmıştı. Kırşehir
'de kurulan Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi
'nde yer alan Neşet Ertaş robotunun misafirleri 'Hoş geldiniz' diyerek selamlayıp ardından sevilen türkülerini okumasına Ertaş'ın çocukları ve yakın çevresinden de tepki geldi.
'SEMBOLİK HEYKEL OLSUN'
ERTAŞ Ailesi tarafından GÜNAYDIN'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tüm ülkenin sevgisini kazanmış, değerli bir insanın, panayır sanatçısı gibi gösterilmesi bizi yaralıyor. Bu durum içimizi acıtıyor. Daha önce de kültür merkezinin yetkililerine konuşup hareket etmeyen, sembolik bir Neşet Ertaş heykeli olması gerektiğini ilettik ancak sonuç alamadık. Rahatsızız!"