Modanın kalbinde 14’üncü mağaza

YURT dışında 51 ülke, 54 mağaza, 83 franchise, yurt içinde ise 215 mağaza olmak üzere toplam 352 mağaza ile faaliyet gösteren Kiğılı, 353'üncü mağazasını İtalya Bolonya
'da açtı. Erkek modasının kalbi İtalya'da 14'üncü mağazasını açan markanın CEO'su Hilal Suardem
, "Türk'ün bayrağını modanın kalbine dikeceğiz" dedi. Mağazanın açılış davetine, Kiğılı'nın eylül ayında sponsorluk anlaşması imzaladığı İtalya Basketbol Birinci Ligi
takımlarından Kiğılı Fortitudo Bologna
'nın başkanı, antrenörü ve takım oyuncularının yanı sıra şehrin iş, spor ve moda dünyasından ünlü isimler katıldı.