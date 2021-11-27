Linç tayfası yine devrede! Orhan Gencebay’ın bu sözlerinden rahatsız oldular...

Bir televizyon programına telefonla katılan Orhan Gencebay, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Orhan Gencebay'a programda döviz kuru ile ilgili soru da yöneltildi.
"BURADA ART NİYET VAR! BİLİNÇSİZLİK VAR"
Soruları yanıtlayan sanatçı, "Bu kadar abartılı konuşulması, son derece rahatsız edici. Burada art niyet var, bilinçsizlik var. Doların ilk defa bu kadar çıktığını görüyor bazı insanlarımız. Yani yüzde 100 çıktı" diye konuştu.
"BİZİ SOYDULAR, SÖMÜRDÜLER"
"Bu, bana göre kasıtlı çıkarıldı" diye sözlerine devam eden Gencebay, "Yabancıların yapmak istedikleri planlarına, projelerine göre çıkmıştır. 90'larda, her yıl yüzde 100'e yakın çıkıyordu dolar. Biz bunları yaşadık. Yüzde 7 bin 500 faiz alınır mı? Alınıyordu. Türkiye faiz veren bir ülke durumuna sokuldu. Bizi soydular, sömürdüler. Türkiye bunları yaşadı" dedi.
"ARABASI OLAN 1 DEPO BENZİN ALABİLİYORDU"
Gencebay, "Evet, bir sıkıntı var, pandemi nedeniyle bütün dünya yangın yeri. Bu geçecek, abartmasınlar. Evet, sıkıntı var ama 70'lerdeki 90'lardaki sıkıntıların yanında hiçbir şey değil. 70'lerde can güvenliği bile yoktu. 3 yılda bir yurt dışına çıkılıyordu. Arabası olan 1 depo benzin alabiliyordu. Karneyleydi her şey. Kuyruklar, karneler. Can güvenliği yoktu" diye konuştu.
SOSYAL MEDYADA LİNÇ EDİLDİ!
Sosyal medya takipçileri, bu sözleri üzerine Orhan Gencebay'ı hedef göstererek linç kampanyası başlattı. Ünlü şarkıcı Gencebay, SABAH Gazetesi yazarlarından Tuba Kalçık ile daha önce yaptığı bir röportajında, "Sosyal medyayı kötü niyetle kullananlar var. Bakmıyorum bile eleştirilere. Maalesef bu art niyetliler Cumhurbaşkanımızı bile eleştiriyor. Ben devletime saygılı biriyim" ifadelerini kullanmıştı.Linççilerin hedefinde bu sefer Orhan Gencebay vardı! PKK’lısı FETÖ’cüsü bir olup babaya saldırdı!