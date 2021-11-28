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Giriş Tarihi: 28.11.2021

Bu tasarımlar her şeyin farkında

Bu tasarımlar her şeyin farkında
Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası tasarım yarışması 15. İstanbul İTHİB (İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği) Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması'nın ödül töreni Raffles İstanbul'da düzenlendi. 'Farkında Ol' sloganı ile sürdürülebilirliğin tekstil sektöründeki önemine dikkat çekildiği yarışmada, yarışmacıların doğadan ve tarihten ilham aldıkları tasarımlarını Didem Soydan ve Deren Talu gibi ünlü modeller bir defile ile sergiledi. Yarışmada Özlem Akgül birinci olurken Özlem Daylan Bozoğlan ikinci, Pelin Su Karasu ise üçüncü oldu.
Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor
Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor
Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor
Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor
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Bu tasarımlar her şeyin farkında
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