Kardeşlerim setinde kutlama

Kardeşlerim 30. Bölümde Neler Yaşandı?

KARDEŞLERİN ZORLU SINAVI

Kadir'in ölümü herkesi derinden sarsar. Arkasında kocaman boşluk bırakan Kadir'in yerini doldurmak zordur. Evi geçindirmek için Asiye temizliğe gider, Ömer de çalışmanın dışında o gece Kadir'e çarpanın kim olduğunun peşine düşer. Bunun içinin ilan verir. Asiye, Ömer ve Emel'in birbirine kenetlenmekten başka çaresi yoktur. Melisa ise tedavi için kliniğe yatırırlar. Bunu herkesten saklarlar. Nebahat ise gerçeği Akif'ten öğrenir. Tedaviye alınan ancak vicdan azabı ile kendini tüketen Melisa'nın ağzından tek kelime çıkmamaktadır. Akif delil olarak kullanılmaması için Melisa'nın telefonunu kırıp çöpe atar. Ancak telefonu çöpte gören Şengül alır tamir ettirir. Selfie çekimleri yaparken telefondaki başka fotoğraf ve kayıtları görür.