Orhan Gencebay: 90’larda bizi soydular sömürdüler

TAYYİP BEY, MAZLUMUN VE MAĞDURUN YANINDADIR

Gencebay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili de "Devletime çok saygılı olduğum için devletimi yönetenlerle kesinlikle samimiyetim var benim. Süleyman Demirel ile neredeyse baba-oğul gibiydik. Ecevit'in peşinde dolandık, ülkemiz daha iyi olsun diye onu teşvik ettik. Ve 80'lerde Turgut Özal ile son derece yakındık. Benim devlet adamlarına ilgimin olması son derece normal, sahip çıkarım. Ayrıca Tayyip Bey'in özel yeri var. Kendisini insan olarak çok severim. O mazlumun ve mağdurun yanındadır. Çok eskiden beri tanırım. Ve şu anda zaten yaptıkları ortada. Hepsi milli değerdedir." ifadelerini kullandı.