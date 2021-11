Orhan Gencebay: 90’larda bizi soydular sömürdüler

CAN GÜVENLİĞİ YOKTU

Usta sanatçı Orhan Gencebay, "Evet, bir sıkıntı var, pandemi nedeniyle bütün dünya yangın yeri. Bu geçecek, abartmasınlar. Ama 70'lerdeki 90'lardaki sıkıntıların yanında bunlar hiçbir şey değil. 70'lerde can güvenliği bile yoktu. Üç yılda bir yurt dışına çıkılıyordu. Arabası olan bir depo benzin alabiliyordu. Karneyleydi her şey. Kuyruklar, karneler. Can güvenliği yoktu" diye konuştu.